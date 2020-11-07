Казалось бы, туристам невозможно увидеть затонувший Титаник, но компания OceanGate Expeditions в 2021 году планирует запустить экскурсии к самому известному кораблю всех времен.

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Научно-исследовательская компания OceanGate Expeditions, базирующейся в Вашингтоне, имеет целью вернуться к последнему месту Титаника для ряда исследовательских экспедиций, которые продлятся с мая по сентябрь в течение следующих нескольких лет, и пригласит небольшое количество гостей, чтобы принять в этом участие.



Подводная лодка, на которой должна осуществиться экспедиция / oceangate.com

Они планируют определить, в каком состоянии сейчас находится корабль, изучить все обломки вокруг Титаника, составить его 3D-модель, а также исследовать водный мир рядом и на самом корабле, чтобы узнать, кто там сейчас живет.

Президент компании Стокдон Раш, сотрудничал с Boeing и NASA над разработкой и строительством подводной лодки из углеродного волокна под названием Titan, который может опускаться на глубину не более 4 километров.



Подводная лодка Titan / oceangate.com

Эта лодка может вместить экипаж всего из 5 человек: пилот, ученый и те, что компания будет называть 3 "специалисты миссии". Туристы, которые платят должны помогать в проведении исследований, как именно – пока неизвестно.



Экипаж лодки Titan - всего 5 человек / oceangate.com

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Стоимость восьмидневного тура для одного человека составит 125 тысяч долларов. Издание Gizmodo отмечает, что эта экспедиция является самым дорогим туристическим туром в мире. Для сравнения, восхождение на Эверест с опытным гидом и шерпами обойдется в сумму около 45 тысяч долларов.