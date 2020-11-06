6 красивых мест планеты, нетронутых человеком: удивительные фото
Места, где люди еще не успели обустроиться до сих пор есть на Земле. Когда-то здесь наверняка ступала нога человека, а некоторые из них изредка и сейчас посещают путешественники, преодолевая огромные пути, чтобы увидеть эту красоту.
Travel24 подготовил для вас подборку нетронутых мест планеты.
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Рок-Айлендс, Палау
Несмотря на то, что острова необитаемые, археологов своего времени заинтересовали останки "крошечного народа", которые, согласно мнение большинства исследователей, принадлежат древним островитяном, склонным к так называемое островной карликовости.
Рок-Айлендс / stezor.com
Тепуи, Венесуэла
Слово "тепуи" на языке индейцев пемон, населяющих район Гран Сабана, означает "дом богов". Тепуи – это гигантские блоки с кварцитовой и песчаной породы. Плато каждой вершины в области подножия абсолютно изолированно от леса, что делает их похожими на высокие острова.
Тепуи / moimir.org
Водопад Хонокохау, Мауи
Дикая природа, утопающая в прекрасной зелени. Здесь повсюду чувствуется дух свободной природы, к которой не имеет отношения человек.
Водопад Хонокохау / arttravelblog.ru
Атолл Пальмира
Находится в приэкваториальной зоне Тихого океана, к югу от Гавайских островов. Согласно легендам, остров имеет магическую энергию.
Остров Пальмира / liveinternet.ru
Цинги-де-Бемараха, каменный лес на Мадагаскаре
Эти скальные выступы и каньоны формировались в течение миллионов лет под влиянием муссонных дождей. Шпили и ущелья этого места достигают глубиной до 120 метров.
Цинги-де-Бемараха / travel.ru
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Дождевые леса Амазонии
Они охватывают территории аж 9 стран: Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама, Французской Гвианы. Добраться сюда невероятно сложно, поэтому их относят к нетронутым человеком территориям.
Водопад в Амазонском дождливом лесу / ec.viajandox.com
Источник: 24 канал
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