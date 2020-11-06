Места, где люди еще не успели обустроиться до сих пор есть на Земле. Когда-то здесь наверняка ступала нога человека, а некоторые из них изредка и сейчас посещают путешественники, преодолевая огромные пути, чтобы увидеть эту красоту.

Travel24 подготовил для вас подборку нетронутых мест планеты.

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Рок-Айлендс, Палау

Несмотря на то, что острова необитаемые, археологов своего времени заинтересовали останки "крошечного народа", которые, согласно мнение большинства исследователей, принадлежат древним островитяном, склонным к так называемое островной карликовости.



Рок-Айлендс / stezor.com

Тепуи, Венесуэла

Слово "тепуи" на языке индейцев пемон, населяющих район Гран Сабана, означает "дом богов". Тепуи – это гигантские блоки с кварцитовой и песчаной породы. Плато каждой вершины в области подножия абсолютно изолированно от леса, что делает их похожими на высокие острова.



Тепуи / moimir.org

Водопад Хонокохау, Мауи

Дикая природа, утопающая в прекрасной зелени. Здесь повсюду чувствуется дух свободной природы, к которой не имеет отношения человек.



Водопад Хонокохау / arttravelblog.ru

Атолл Пальмира

Находится в приэкваториальной зоне Тихого океана, к югу от Гавайских островов. Согласно легендам, остров имеет магическую энергию.



Остров Пальмира / liveinternet.ru

Цинги-де-Бемараха, каменный лес на Мадагаскаре

Эти скальные выступы и каньоны формировались в течение миллионов лет под влиянием муссонных дождей. Шпили и ущелья этого места достигают глубиной до 120 метров.



Цинги-де-Бемараха / travel.ru

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Дождевые леса Амазонии

Они охватывают территории аж 9 стран: Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама, Французской Гвианы. Добраться сюда невероятно сложно, поэтому их относят к нетронутым человеком территориям.



Водопад в Амазонском дождливом лесу / ec.viajandox.com