Гренско – это сокровище Чехии и исключительное место для посещения, особенно если вы любите быть на природе, исследовать, ходить пешком, плавать и многое другое. Этот городок окружен многочисленными ущельями с прекрасно чистой водой, скалами и, конечно же, чистым горным воздухом.

Travel24 расскажет вам, что же такого интересного предлагает поселок Гренско.

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Гренско – это очень милый и гостеприимный Пограничный городок, расположенный в 130 километрах к северу от Праги. Он граничит с Германией на берегу реки Эльбы. Также через него протекают две другие реки – Каменица и Лабе. Этот живописный поселок насчитывает примерно 275 жителей, и считается воротами в Национальный заповедник Чешская Швейцария и, одновременно, является местом, в котором река Эльба прощается с Чехией.



Городок Гренско в Чехии / agoda.com

Из истории поселка

История области, в котором находится Гренско, началась в XV веке. У устья реки Каменного было хранилище древесины, а также работала мельница. Уже в XVIII веке здесь было четыре лесопильни, и работало несколько мест для вязки плотов, дерево сплавлялось и отправлялось в отдаленные места. Особенностью были мощные вековые стволы, поставляемые на морские корабельны для мачт больших парусников. Следующей важной отраслью была добыча и переработка песчаника, который возили даже в Дрезден.

Люди также зарабатывали себе на жизнь контрабандой на тропе Подлоуднице, где переправляли соль, табак, сукно и другие товары. В XIX веке в Гренско начинает развиваться туризм, поддерживаемый владельцем дворянства Эдмундом Кларе-Альдрингеном. В 30-е годы XIX века была улучшена тропа из города в Правчицкие ворота, тогда начали возникать гостиницы, пансионы и постоялые дворы.



Парк Чешская Швейцария / seepraha.com

Что интересного?

Правчицка арка

Первое место в списке объектов для посещения в Гренско. Она представляет собой большую арку, составленную из песчаника. Это действительно странно – посетить и увидеть эту скалистую конструкцию, особенно потому, что она создана природой, а не людьми. Добраться до арки просто, нужно пройтись по лесу, следуя по реке, пока не достигнешь вершины горы. Оказавшись наверху, вы сможете насладиться великолепным видом.



Правчицка арка / itinary.com

Соколиное гнездо

Другой способ увидеть Правчицкую арку и получить замечательную картину – с Соколиного гнезда, которое является замком в том же горном районе. Замок является достаточно интересной достопримечательностью архитектуры, потому что его сооружение это часть скалистой горы.



Соколиное гнездо / polarsteps.com

Ущелье Эдмунда и река Каменица

Следующее место, которое стоит посетить, это Каменицкая река. Это место полное скал и пешеходных троп, которые действительно стоит исследовать. Также можете отправиться на экскурсию с гидом по ущелью. Кроме того, можно прогуляться по тропинкам. Очень спокойное и отличное место для семейной поездки.

Следующее место – ущелье Эдмунда, очень похоже на Каменицу. Они расположены близко друг от друга. Вы можете отправиться на прогулку на катере с гидом. Любая смелая душа может насладиться погружением в кристаллическую воду, но не очень теплую. Примерно 14 градусов Цельсия.



Ущелье Эдмунда / seepraha.com

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Отель Stara Plynarna

Одна из самых популярных Instagram-локаций в городе Гренско – отель. К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Гости этого помещения смогут насладиться такими видами активного отдыха, как пешие прогулки, катание на лыжах и велосипеде. Кроме того, жить в таком месте – невероятно, ведь ты будто попал в киноленту, которая снимается среди волшебного леса.



Отель Stara Plynarna / staraplynarna.cz

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