Гренсько – це скарб Чехії й виняткове місце для відвідування, особливо якщо ви любите бути на природі, досліджувати, ходити пішки, плавати й багато іншого. Це містечко оточено численними ущелинами з чудово чистою водою, скелями й, звичайно ж, чистим гірським повітрям.

Travel24 розповість вам, що ж такого цікавого пропонує селище Гренсько.

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Гренсько – це дуже миле і гостинне Прикордонне містечко, яке розташоване за 130 кілометрів на північ від Праги. Воно межує з Німеччиною на березі річки Ельби. Також через нього протікають дві інші річки – Кам'яниця і Лабі. Це мальовниче селище налічує приблизно 275 жителів, і вважається воротами в Національний заповідник Чеська Швейцарія і, одночасно, є місцем, в якому річка Ельба прощається з Чехією.



Містечко Гренсько у Чехії / agoda.com

З історії селища

Історія області, в якій розташоване Гренсько, почалася в XV столітті. Біля гирла річки Кам'яниці було сховище деревини, а також працював млин. Уже в XVIII столітті тут було чотири лісопильні, і працювало декілька місць для в'язки плотів, дерево сплавлялось і вирушало у віддалені місця. Особливістю були потужні столітні стовбури, що поставляються на морські корабельні для щогл великих вітрильників. Наступною важливою галуззю був видобуток і перероблення пісковику, який возили навіть в Дрезден.

Люди також заробляли собі на життя контрабандою на стежці Подлоудніце, де переправляли сіль, тютюн, сукно та інші товари. У XIX столітті в Гренсько починає розвиватися туризм, підтримуваний власником панства Едмундом Кларі-Альдрінгеном. У 30-ті роки XIX століття була покращена стежка з містечка до Правчицьких воріт, тоді почили виникати готелі, пансіони й заїжджі двори.



Парк Чеська Швейцарія / seepraha.com

Що цікавого?

Правчицька арка

Перше місце в списку об'єктів для відвідування в Гренсько. Вона являє собою велику арку, складену з пісковику. Це дійсно дивно – відвідати й побачити цю скелясту конструкцію, особливо тому, що вона створена природою, а не людьми. Дістатися до арки просто, потрібно пройтися по лісі, слідуючи по річці, поки не досягнеш вершини гори. Опинившись нагорі, ви зможете насолодитися чудовим видом.



Правчицька арка / itinary.com

Соколине гніздо

Інший спосіб побачити Правчицьку арку та отримати чудову картину – з Соколиного гнізда, яке є замком в тому ж самому гірському районі. Замок є досить цікавою пам'яткою архітектури, бо вся його споруда є частиною скелястої гори.



Соколине гніздо / polarsteps.com

Ущелина Едмунда і річка Кам'яниця

Наступне місце, яке варто відвідати, це Кам'яницька річка. Це місце повне скель і пішохідних стежок, які дійсно варто досліджувати. Також можете відправитися на екскурсію з гідом по ущелині. Крім того, можна прогулятися по стежках. Дуже спокійне і відмінне місце для сімейної поїздки.

Наступне місце – ущелина Едмунда, дуже схоже на Кам'яницю. Вони розташовані близько один від одного. Ви можете відправитися на прогулянку на катері з гідом. Будь-яка смілива душа може насолодитися зануренням в кристалічну воду, яка не дуже тепла. Приблизно 14 градусів Цельсія.



Ущелина Едмунда / seepraha.com

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Готель Stara Plynarna

Одна з найпопулярніших Instagram-локацій у містечку Гренсько – готель. До послуг гостей ресторан, бар та тераса. Гості цього помешкання зможуть насолодитися такими видами активного відпочинку, як піші прогулянки, катання на лижах та велосипеді. Окрім того, жити у такому місці – неймовірно, адже ти ніби потрапив у кінострічку, яка знімається серед чарівного лісу.



Готель Stara Plynarna / staraplynarna.cz

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