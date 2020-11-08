На планете множество красивых мест, на которые природа точно не пожалела красок. Эти уголки ежегодно посещают миллионы туристов, чтобы увидеть "разрисованные" чуда природы в самые невероятные цвета.

Travel24 предлагает подборку ярких мест планеты, доступных туристам.

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Сад цветов Кавати Фудзи, Япония

Лиловая глициния – неповторимая красота этой японской жемчужины. В полной мере насладиться ею можно в одном из самых красивых уголков сада – туннеле Вистерия. Свисая, цветочные гирлянды создают увлекательную картину – недаром за цветением глициний в Японии принято следить так же как и за цветением сакуры.



Сад цветов Кавати Фудзи / http://firetrip.me

Лавандовые поля Прованса, Франция

Поля цветущей лаванды – довольно популярный пейзаж французской глубинки, где фиолетовые цветы покрывают сотни квадратных километров. Признанной "столицей" лаванды является городок Сол Вид-Воклюз – 15 августа здесь даже можно попасть на ежегодное празднование в честь окончания сбора этого цветка.



Лавандовые поля Прованса / prostovisa.com

Парк Кёкенхоф, Нидерланды

Огромное количество цветущих тюльпановых полей во всем своем разнообразии непременно представляет собой увлекательное зрелище. В знаменитом на весь мир парке ежегодно высаживают более 7 миллионов тюльпанов, поэтому весной сюда съезжается множество эстетов со всего мира.



Парк Кёкенхоф / 100dorog.ru

Национальный парк Банфф, Канада

Это едва ли не самый красочный уголок планеты. Прекрасные горные пейзажи отражаются в зеркале прозрачных горных озер, и все это – в густых нетронутых лесах. Здесь выходят невероятной красоты фотографии.



Национальный парк Банфф / firtka.if.ua

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Заповедник Шуантай-Хэкоу Китай

За необычную ярко-красную окраску этой территории соответствует особый сорт водорослей, что густо растут вдоль берегов реки Ляохэ. Весной, в период первого цветения, эти растения имеют обычный зеленый цвет, а уже ближе к сентябрю начинают менять его на красный.



Заповедник Шуантай-Хэкоу / travel.ru