Чудеса природы: яркие места планеты, которые доступны для туристов
На планете множество красивых мест, на которые природа точно не пожалела красок. Эти уголки ежегодно посещают миллионы туристов, чтобы увидеть "разрисованные" чуда природы в самые невероятные цвета.
Travel24 предлагает подборку ярких мест планеты, доступных туристам.
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Сад цветов Кавати Фудзи, Япония
Лиловая глициния – неповторимая красота этой японской жемчужины. В полной мере насладиться ею можно в одном из самых красивых уголков сада – туннеле Вистерия. Свисая, цветочные гирлянды создают увлекательную картину – недаром за цветением глициний в Японии принято следить так же как и за цветением сакуры.
Сад цветов Кавати Фудзи / http://firetrip.me
Лавандовые поля Прованса, Франция
Поля цветущей лаванды – довольно популярный пейзаж французской глубинки, где фиолетовые цветы покрывают сотни квадратных километров. Признанной "столицей" лаванды является городок Сол Вид-Воклюз – 15 августа здесь даже можно попасть на ежегодное празднование в честь окончания сбора этого цветка.
Лавандовые поля Прованса / prostovisa.com
Парк Кёкенхоф, Нидерланды
Огромное количество цветущих тюльпановых полей во всем своем разнообразии непременно представляет собой увлекательное зрелище. В знаменитом на весь мир парке ежегодно высаживают более 7 миллионов тюльпанов, поэтому весной сюда съезжается множество эстетов со всего мира.
Парк Кёкенхоф / 100dorog.ru
Национальный парк Банфф, Канада
Это едва ли не самый красочный уголок планеты. Прекрасные горные пейзажи отражаются в зеркале прозрачных горных озер, и все это – в густых нетронутых лесах. Здесь выходят невероятной красоты фотографии.
Национальный парк Банфф / firtka.if.ua
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Заповедник Шуантай-Хэкоу Китай
За необычную ярко-красную окраску этой территории соответствует особый сорт водорослей, что густо растут вдоль берегов реки Ляохэ. Весной, в период первого цветения, эти растения имеют обычный зеленый цвет, а уже ближе к сентябрю начинают менять его на красный.
Заповедник Шуантай-Хэкоу / travel.ru
Источник: 24 канал
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