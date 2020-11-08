На планеті безліч красивих місць, на які природа точно не пошкодувала фарб. Ці куточки щороку відвідують мільйони туристів, щоб побачити "розмальовані" дива природи в найнеймовірніші кольори.

Travel24 пропонує вам добірку яскравих місць планети, доступних туристам.

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Сад квітів Кавати Фудзі, Японія

Лілова гліцинія – неповторна краса цієї японської перлини. Повною мірою насолодитися нею можна в одному з найкрасивіших куточків саду – тунелі Вістерія. Звисаючи, квіткові гірлянди створюють захопливу картину – недарма за цвітінням гліциній в Японії заведено стежити чи не, так само як за цвітінням сакури.



Сад квітів Кавати Фудзі / http://firetrip.me

Лавандові поля Провансу, Франція

Поля квітучої лаванди – досить популярний пейзаж французької глибинки, де фіолетові квіти покривають сотні квадратних кілометрів. Визнаною "столицею" лаванди є містечко Сол Від-Воклюз – 15 серпня тут навіть можна потрапити на щорічне святкування на честь закінчення збору цієї квітки.



Лавандові поля Провансу / prostovisa.com

Парк Кекенхоф, Нідерланди

Величезна кількість квітучих тюльпанових полів у всьому своєму розмаїтті неодмінно являє собою захопливе видовище. У знаменитому на весь світ парку щороку висаджують понад 7 мільйонів тюльпанів, тож навесні сюди з'їжджається безліч естетів зі всього світу.



Парк Кекенхоф / 100dorog.ru

Національний парк Банфф, Канада

Це чи не найбарвистіший куточок планети. Чудові гірські пейзажі відбиваються в дзеркалі прозорих гірських озер, і все це – в густих незайманих лісах. Тут виходять неймовірної краси світлини.



Національний парк Банфф / firtka.if.ua

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Заповідник Шуантай-Хекоу, Китай

За незвичайне яскраво-червоне забарвлення цієї території відповідає особливий сорт водоростей, що густо ростуть вздовж берегів річки Ляохе. Навесні, в період першого цвітіння, ці рослини мають звичайний зелений колір, а вже ближче до вересня починають міняти його на червоний.



Заповідник Шуантай-Хекоу / travel.ru