У деяких озер планети збереглася унікальна екосистема, тому що розташовані вони дуже високо в горах і заховані від людських очей. Це означає, що мало кому з туристів довелося насолодитися їх красою.

Travel24 пропонує добірку з 5 найвисокогірніших озер світу.

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Чунгара

Ця водойма розташована в Чилі на висоті 4 570 метрів, його площа – понад 21 кілометра. Тут збереглася незаймана природа з її рідкісними мешканцями, багатьох з яких майже не зустріти біля підніжжя Анд.

Крім того, на березі Чунгари збереглися старі споруди, де колись жили люди. Тому водойми приваблюють не тільки альпіністів, охочих підкорити місцеві вершини, але і любителів історії.



Озеро Чунгара / oir.mobi

Охос-дель-Саладо

Його можна побачити під час підйому на найвищий вулкан планети – Охос-дель-Саладо. Вулкан розташований недалеко від кордону Чилі та Аргентини.

Озеро на висоті 6 390 метрів над рівнем світового океану. Водойма всього лише 100 метрів в діаметрі та 10 метрів завглибшки, проте він є найбільш високорозташованим джерелом прісної води на Землі. Краєвиди у цій місцині космічні.



Озеро Охос-дель-Саладо / mw.travel.ru

Панч Похари

Це не одне озеро, їх тут аж 5 з кришталевою водою, що оточені горами. Вони розташовані в найвисокогірнішій країні – Непалі. Водойми на висоті 5494 метрів над рівнем світового океану.

Не кожен зможе піднятися так високо, бо буде важко дихати, однак, незважаючи на це, недалеко від озера знаходиться досить багато сіл.



Озеро Панч-Похари / adventuresherpatracks.com

Гурудонгмар

Озеро розташоване в Індії, в штаті Сіккім, на висоті 5 148 метрів над рівнем моря. Вважається, що вода тут цілюща. Цікавим є те, що взимку вона замерзає, але не вся, невелика частина водойми залишається недоторканою льодом і морозом.

До речі, туристам сюди потрапити не так легко: необхідно спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Делі.



Озеро Гурудонгмар / forfun.com

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Лагуна Верде і Лагуна-Бланка

Ці два озера розташовані на висоті 4 300 метрів над рівнем моря біля підніжжя вулкана Ліканкабур, який знаходиться в Болівії. Колір води в них смарагдовий. Річ у тім, що тут багато різних відкладень, у тому числі міді, миш'яку, кальцію і свинцю. Але, попри це, у воді живуть бактерії й планктон.

Лагуна Верде більше озеро і завжди незмінно смарагдового кольору, Лагуна-Бланка набагато менших розмірів і воно здатне змінювати колір. Зазвичай вода в ньому молочного кольору, але іноді теж стає смарагдовою.



Лагуна Верде і Лагуна Бланка / orangesmile.com