В некоторых озерах планеты сохранилась уникальная экосистема, так как находятся они очень высоко в горах и спрятаны от людских глаз. Это означает, что мало кому из туристов пришлось насладиться их красотой.

Travel24 предлагает подборку из 5 самых высокогорных озер мира.

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Чунгара

Этот водоем находится в Чили на высоте 4570 метров, его площадь – более 21 километров. Здесь сохранилась девственная природа с ее редкими жителями, многих из которых почти не встретить у подножия Анд.

Кроме того, на берегу Чунгары сохранились старые постройки, где когда-то жили люди. Поэтому водоемы привлекают не только альпинистов, желающих покорить местные вершины, но и любителей истории.



Озеро Чунгара / oir.mobi

Охос-дель-Саладо

Его можно увидеть во время подъема на самый высокий вулкан планеты – Охос-дель-Саладо. Вулкан расположен недалеко от границы Чили и Аргентины.

Озеро на высоте 6390 метров над уровнем мирового океана. Водоем всего лишь 100 метров в диаметре и 10 метров глубиной, однако он является наиболее высокорасположенным источником пресной воды на Земле. Виды в этом месте космические.



Озеро Охос-дель-Саладо / mw.travel.ru

Панч Похари

Это не одно озеро, их здесь аж 5 с хрустальной водой, что окруженные горами. Они расположены в самой высокогорной стране – Непале. Водоемы на высоте 5494 метров над уровнем мирового океана.

Не каждый сможет подняться так высоко, потому что будет трудно дышать, однако, несмотря на это, недалеко от озера находится довольно много сел.



Озеро Панч-Похари / adventuresherpatracks.com

Гурудонгмар

Озеро расположено в Индии, в штате Сикким, на высоте 5148 метров над уровнем моря. Считается, что вода здесь целебная. Интересно, что зимой она замерзает, но не вся, небольшая часть водоема остается нетронутой льдом и морозом.

Кстати, туристам сюда попасть не так просто: необходимо специальное разрешение от Министерства внутренних дел Дели.



Озеро Гурудонгмар / forfun.com

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Лагуна Верде и Лагуна-Бланка

Эти два озера расположены на высоте 4300 метров над уровнем моря у подножия вулкана Ликанкабур, который находится в Боливии. Цвет воды в них изумрудный. Дело в том, что здесь много разных отложений, в том числе меди, мышьяка, кальция и свинца. Но, несмотря на это, в воде живут бактерии и планктон.

Лагуна Верде больше и всегда неизменно изумрудного цвета, Лагуна-Бланка гораздо меньших размеров и оно способно менять цвет. Обычно вода в нем молочного цвета, но иногда тоже становится изумрудной.



Лагуна Верде и Лагуна Бланка / orangesmile.com