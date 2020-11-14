Из года в год большинство туристов выбирает для путешествия Европу, Азию или Восточное направление. Однако, как минимум полсотни стран продолжают оставаться без внимания. Но они имеют не менее волшебные красоты, роскошные пляжи, интересную культуру, чем другие.

Travel24 подготовил список из 6 наименее посещаемых стран мира.

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Кирибати

Островная страна в Океании, располагается во всех четырех полушариях Земли. Здесь туристы смогут отдохнуть на идеально белых песчаных пляжах, насладиться красотой лагун и порыбачить на безлюдных островах. Проблемы с туристами в Кирибати через небольшое количество авиарейсов.



Кирибати / nat-geo.ru

Остров Науру

Это крохотный островок в Тихом океане. Маленькая республика мира площадью 21 квадратный километр. Здесь практически нечего смотреть, потому что большая часть острова – открытая фосфатная шахта. В стране живет 10 тысяч человек, работает несколько гостиниц, есть красивые тихоокеанские пляжи и коралловые рифы для дайвинга. И это единственная страна в мире без столицы.



Остров Науру / medium.com

Доминика

На острове просто волшебная природа: водопады, каньоны, тропические леса. Проблемы с туристами в Доминике, так же как и в Кирибати, через неразвитое авиасообщение. Существует два пути добраться до страны на вертолете или пароме.



Доминика / astons.com

Остров Санту-Антан

Красота диких ущелий и базальтовых гор рассеивается между ярких сел и отдельных фермерских домиков – невероятная красота. Но есть минус – здесь нужно много ходить пешком, поэтому стоит позаботиться об удобной обуви.



Остров Санту-Антан / uk.wikipedia.org

Суринам

Страна в Южной Америке, что не может похвастаться большим количеством туристов. Здесь расположены тропические леса, водопады и песчаные пляжи. Населения страны говорит на голландском языке.

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Остров Шпицберген

Хотя Норвегия и пользуется популярностью среди туристов, однако остров Шпицберген мало кто посещает. Он расположен за Полярным кругом, поэтому здесь есть полярная ночь. Однако даже зимой Шпицберген будет интересно посетить, ведь здесь не только темнота, но и можно увидеть северное сияние.



Остров Шпицберген / nordictravel.ua

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