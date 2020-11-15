Афіни – реліквія минулого. Одне з найперших місць у світі, яке треба побачити, але варто поспішити, бо мігранти, сміття та безлад можуть раз і назавжди поховати від людського ока те, що творилося протягом тисячі років.

Travel24 розповість, чому варто поїхати в Афіни найближчим часом.

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Афіни – столиця Греції й центр історичної області Аттика. Це один з найзначніших давньогрецьких полісів і символ західної цивілізації. Місто назване на честь богині мудрості Афіни та відоме своїм Акрополем, який є одним з найбільших стародавніх руїн у світі з дивовижними артефактами часів Стародавньої Греції.



Афіни / kidpassage.com

Історія та цікаві факти

Афіни – одне з найдавніших міст Греції, яке було засноване в сьомому тисячолітті до н.е.

Є міф, чому покровителем була обрана богиня Афіна. Перший афінський Цар Кекроп запропонував двом богам (Афіні й Посейдону) посперечатися за заступництво над новим містом. Для цього потрібно було принести цареві дар. Посейдон вдарив тризубом і з землі забило джерело, але вода в ньому виявилася солоною. Афіна вдарила своїм списом і з землі виросло оливкове дерево. Подарунок Афіни Кекропу сподобався більше.

Розквіт Афін припав на 5 століття до н.е. В цей період місто було одним з найважливіших і наймогутніших полісів Стародавньої Греції поряд зі Спартою. Тут процвітала філософія і культура, а політичним ладом була демократія. У другій половині 5 століття до н.е. настав золотий вік Перикла – період найбільшого розквіту, під час якого був побудований Акрополь і Парфенон.



Стародавні Афіни / uk.wikipedia.org

Що побачити?

Акрополь

Священний пагорб – найвідоміша пам'ятка Афін. Тут розташовані дивовижні античні руїни древніх храмів, які символізують розквіт грецької цивілізації.

Акрополь має висоту 156 метрів і помітний майже звідусіль. У давнину тут знаходився царський палац, величні храми богам, предмети культу і численні скульптури. Більшість головних споруд Акрополя були побудовані в епоху правління Перикла (5 століття до н.е.) в період розквіту Афін.



Акрополь / awesome.world

Парфенон

Найвідоміша пам'ятка Акрополя. Одна з добре збережених давньогрецьких споруд Афін. Парфенон вважається найбільшим храмом класичного періоду Стародавньої Греції й присвячений Афродіті. Він був завершений в 438 році до н.е. Храм відомий монументальними доричними колонами й був прикрашений численними скульптурами.



Парфенон / poznamka.ru

Храм Ніки Аптерос

Серед стародавніх руїн Акрополя виділяється цей храм, побудований в 427 – 424 рр. до н.е. і присвячений Афіні-Переможниці.



Храм Ніки Аптерос / cognitours.ru

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Одеон Герода

Давньоримський театр, який побудований у 2 столітті н.е. на крутих схилах Акрополя Геродом Аттиком в пам'ять про свою дружину. Театр вміщав 6000 глядачів і був відновлений в 1950-х роках.



Одеон Герода / poznamka.ru

Панатінаїкос

Олімпійський стадіон побудований в 19 столітті для першої сучасної Олімпіади. Він вміщує 50 000 глядачів і є найбільшою спортивною спорудою, виконаною повністю з мармуру. Перший стадіон на цьому місці був побудований в 3 столітті до н.е. і перебудований в 144 році. В давні часи на стадіоні проводився релігійний фестиваль, присвячений богині Афіні кожні чотири роки.



Панатінакоїс / pac.ru

Чому треба поспішити відвідати європейську колиску?

Чисте море

Вода в Афінах – кристально чиста з доглянутими пляжами. Але все можливо, гарні та чисті пляжі через пару-трійку років спокійно можуть перетворитися на сміттєзвалище.

Архітектура не в найкращому стані

Афіни зараз переживають не найкращий свій період. Тут можна побачити гори сміття посеред жвавого району, і це буде нормою. На кожному кроці – закинуті та наполовину розвалені будівлі, які розмальовані з балончиків.



Розмальовані будівлі Афін / horoshiy-otzyv.ru

Колорит зникає

На вулицях вже немає такого настрою, який можна було побачити раніше. Греки й самі не дуже раді тому, що відбувається, але намагаються цього не показувати.

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Мігранти, які захоплюють місто

На перший погляд, мігрантів в Афінах не так уже й багато, але так тільки здається. Є низка районів в околицях центру, які просто окуповані в'єтнамцями, індусами, пакистанцями, арабами й іншими. Свого часу всі вони втікали від небезпеки та злиднів до Європи, до розкішних і заможних Афін. Але з часом самі Афіни почали нагадувати не найкраще місце на землі...

Встигніть відвідати Афіни, доки вони у такому вигляді!