Афины – реликвия прошлого. Одно из первых мест в мире, которое надо увидеть, но стоит поспешить, потому что мигранты, мусор и беспорядок могут раз и навсегда похоронить от человеческого глаза то, что творилось в течение тысячи лет.

Travel24 расскажет, почему стоит поехать в Афины в ближайшее время.

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Афины – столица Греции и центр исторической области Аттика. Это один из самых значительных древнегреческих полисов и символ западной цивилизации. Город назван в честь богини мудрости Афины и известен своим Акрополем, который является одним из крупнейших древних руин в мире с удивительными артефактами времен Древней Греции.



Афины / kidpassage.com

История и интересные факты

Афины – один из древнейших городов Греции, основанный в седьмом тысячелетии до н.э.

Есть миф, почему покровителем была выбрана богиня Афина. Первый афинский царь Кекроп предложил двум богам (Афине и Посейдону) поспорить за покровительство над новым городом. Для этого нужно было принести царю дар. Посейдон ударил трезубцем и с земли забил источник, но вода в нем оказалась соленой. Афина ударила своим копьем и с земли выросло оливковое дерево. Подарок Афины Кекропу понравился больше.

Расцвет Афин пришелся на 5 век до н.э. В этот период город был одним из важнейших и самых могущественных полисов Древней Греции рядом со Спартой. Здесь процветала философия и культура, а политическим строем была демократия. Во второй половине 5 века до н.е. наступил золотой век Перикла – период расцвета, во время которого был построен Акрополь и Парфенон.



Древние Афины / uk.wikipedia.org

Что увидеть?

Акрополь

Священный холм – самая известная достопримечательность Афин. Здесь расположены удивительные руины древних храмов, символизирующие расцвет греческой цивилизации.

Акрополь имеет высоту 156 метров и заметный почти отовсюду. В древности здесь находился царский дворец, величественные храмы богам, предметы культа и многочисленные скульптуры. Большинство главных сооружений Акрополя были построены в эпоху правления Перикла (5 век до н.э.) в период расцвета Афин.



Акрополь / awesome.world

Парфенон

Самая известная достопримечательность Акрополя. Одно из хорошо сохранившихся древнегреческих сооружений Афин. Парфенон считается самым большим храмом классического периода Древней Греции и посвящен Афродите. Он был завершен в 438 году до н.э. Храм известен монументальными дорическими колоннами и был украшен многочисленными скульптурами.



Парфенон / poznamka.ru

Храм Ники Аптерос

Среди древних руин Акрополя выделяется храм, построенный в 427 – 424 гг. до н.э. и посвященный Афине-Победительницы.



Храм Ники Аптерос / cognitours.ru

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Одеон Герода

Древнеримский театр, построенный во 2 веке н.э. на крутых склонах Акрополя Геродом Аттиком в память о своей жене. Театр вмещал 6000 зрителей и был восстановлен в 1950-х годах.



Одеон Герода / poznamka.ru

Панатинаикос

Олимпийский стадион построен в 19 веке для первой современной Олимпиады. Он вмещает 50 000 зрителей и является крупнейшим спортивным сооружением, выполненным полностью из мрамора. Первый стадион на этом месте был построен в 3 веке до н.э. и перестроен в 144 году. В давние времена на стадионе проводился религиозный фестиваль, посвященный богине Афине каждые четыре года.



Панатинакоис / pac.ru

Почему надо поспешить посетить европейскую колыбель?

Чистое море

Вода в Афинах – кристально чистая с ухоженными пляжами. Но все возможно, хорошие и чистые пляжи через пару-тройку лет вполне могут превратиться в свалку.

Архитектура не в лучшем состоянии

Афины сейчас переживают не лучший свой период. Здесь можно увидеть горы мусора посреди оживленного района, и это будет нормой. На каждом шагу – заброшенные и наполовину развалившиеся здания, разрисованные из баллончиков.



Разрисованные здания Афин / horoshiy-otzyv.ru

Колорит исчезает

На улицах уже нет такого настроения, которое можно было увидеть раньше. Греки и сами не очень рады тому, что происходит, но пытаются этого не показывать.

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Мигранты, которые захватывают город

На первый взгляд, мигрантов в Афинах не так уж и много, но так только кажется. Есть ряд районов в окрестностях центра, которые просто оккупированы вьетнамцами, индусами, пакистанцами, арабами и другими. В свое время все они убегали от опасности и нищеты в Европу, к роскошным и богатым Афинам. Но со временем сами Афины начали напоминать не самое лучшее место на земле ...

Успейте посетить Афины, пока они в таком виде!