Кухни стран во многом отличаются друг от друга: разные континенты, традиционные ингредиенты и уровень жизни большинства населения всегда отражаются в привычной пищи. И в каждой из них есть особая блюдо, которое надо обязательно попробовать.

Как выглядят национальные блюда популярных стран Европы, рассказывает Travel24.

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Австрия: венский шницель

Слегка отраженную телятину, подсоленную и вывалянную в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях подается с картофельным салатом, салатом из огурцов и кусочком лимона. Он очень тонкий и хорошо зажаренный.



Шницель / Getty Images

Испания: гаспачо

Острый томатный суп. В рецепт гаспачо, кроме спелых томатов, входят репчатый лук, красный перец и чеснок. Заправляют блюдо свежевыжатым маслом. А подается вместе с хрустящими тостами.



Гаспачо / eda.ru

Франция: креп

Очень тонкие сладкие блины, которые готовят из белой муки показывают изящество и изысканность французов в целом. Их подают с самыми разными начинками – джемами, фруктами, шоколадом.



Креп / cookery.site

Германия: колбаски

Их существует более 40 сортов. Колбаски жарят на барбекю или сковородке и подают в качестве закусок к немецкому пиву в булках с горчицей или с картофельным салатом, квашеной капустой и другим. Наиболее популярны Carrivurst.



Колбаски Carrivurst / povin.com.ua

Италия: макароны

Из макаронных изделий можно выделить спагетти, букатини, вермишели, капеллини. Главное в приготовлении – соус и тертый итальянский сыр, обычно это пармезан. Разновидностей соусов и вариантов приготовления существует очень много.



Итальянская паста / tsn.ua

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Великобритания: полный английский завтрак

Местные жители начинают свой день с традиционного английского завтрака, который включает в себя бекон, колбаски, томленные на огне помидоры, яичницу и тосты, копченую пикшу. Более современный вариант завтрака предусматривает утреннее употребление запеченных бобов с грибами.



Полный английский завтрак / UnSplash

Турция: кебаб

Это национальное блюдо, так и делают его с самыми разнообразными начинками: нежное мясо ягненка, ароматная баранина, мясо с овощами и прочее. Он готовится из натурального качественного мяса, что не поддавалось химической обработке.



Турецкий кебаб / androguide.com

Польша: бигус

Традиционное блюдо польской кухни, состоящий из тушеных овощей и мяса. Его готовят из разнообразия ингредиентов – свежей и квашеной капусты, различных сортов мяса и сосисок, меда, тмина и других специй. Чаще всего бигус подают внутри хлебной булки.



Бигус / cook667.blogspot.com

Португалия: франчесинья и крокеты из крабов

Франчесинья – типичное португальское блюдо: сэндвич родом из Порту, состоит из двух кусков поджаренного хлеба, между которыми вяленая ветчина, лингвиса, свежая колбаса чиполата, говяжий стейк или жареное мясо.

Также на всем побережье, важную роль играют сардины. На южном побережье вылавливают тунцов, однако они слишком дороги, чтобы стать народным национальным блюдом. Крабы, моллюски и осьминоги значительно дешевле, поэтому крокеты из крабов принадлежат к самым популярным национальным блюдом.



Франчесинья / Getty Images

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Греция: сувлаки

Наиболее известное национальное блюдо греческой кухни. Это некий греческий "фастфуд", приготовленный из небольших кусков мяса и овощей на шпажках. Чаще всего готовят блюдо из свинины. Вкусно кушать сувлаки с картофельным гарниром и под разными соусами.



Сувлаки / grekomania.ru

Приятного аппетита!