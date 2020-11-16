Поскольку весь мир борется с пандемией, нам остается вспоминать прошлые путешествия или планировать будущие. Однако вместо реальности это могут быть приятные мечты, особенно когда они предусматривают вымышленные комнаты с видом – на море или горы.

Travel24 подготовил для вас подборку самых красивых отелей мира, на которые стоит обратить внимание.

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Il San Pietro, Позитано, Італия

Отель удивительный, отсюда открывается вид на залив, город Позитано и крошечную террасу отеля, расположенную на скалах, нависающих над морем. Это место имеет кинематографический нюх на побережье Амальфы со смелыми цветами и контрастами.



Частный пляж в отеле Il San Pietro / yeremenko.ua

Fasano, Рио-де-Жанейро

Отель невероятный своими видами и тем, как он расположен в соотношении с географией города. У него есть бассейн на крыше, откуда открывается вид на пляж, а позади гора Корковадо. Это пятизвездочный отель, который напоминает о роскоши, и одновременно о культуре Бразилии.



Бассейн на крыше отеля Fasano / argentinaexplorationjourneys.com

Beit Al Mamlouka, Дамаск, Сирия

Роскошный отель, разместившийся в здании постройки 17-го века. Имеет красивый внутренний дворик с цитрусовыми деревьями, предлагает отличный сервис и гармоничную атмосферу. Каждый номер отличается своим неповторимым интерьером, имеет собственное имя, которое показывает определенный исторический период.



Внутренний дворик в отеле Beit Al Mamlouka / tophotels.ru

La Casa Que Canta, Сиуатанехо, Мексика

Этот отель расположен на побережье Тихого океана в Сиуатанехо. Он безупречно сочетается с природным ландшафтом. Отдых здесь размещен на ряде терракотовых террас, которые проливаются к заливу внизу, с павильоном с пресноводным бассейном, вырезанным из скал над водой. Из окон каждого люкса открывается вид на море, вы можете проснуться и заснуть под шум волн.



La Casa Que Canta / booking.com

The Ritz Paris, Париж

Отель связан со светской и культурной жизнью Парижа. В интерьерах воспроизведены творческие миры знаменитых гостей отеля. Фредерик Шопен, Коко Шанель, герцог и герцогиня Виндзорские... каждому из этих имен соответствует номер с тщательно подобранной мебелью, изысканным декором и замечательным видом на Вандомскую площадь. Здесь даже есть бассейн, где под водой звучит классическая музыка.



Один из номеров отеля The Ritz Paris / ritzparis.com

Raffles Grand Hotel d'Angkor, Сиемреап, Камбоджа

Отель расположен через дорогу от королевского дворца, один из самых замечательных отелей легендарного Большого тура по Индокитаю. Включая 6 гектаров прекрасно оформленных французских садов, это легендарное помещение для деловых встреч сочетает в себе великолепие старого света со спокойствием и умиротворением одного из самых духовных направлений в мире.



Бассейн в гранд-отеле Raffles d'Angkor / booking.com

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La Posta Vecchia, Ладисполи, Италия

Это блаженная вилла, расположенная примерно в час от центра Рима, на побережье Лацио и с видом на Тирренское море. Это 19-комнатный отель с невероятной террасой, который позволит вам сделать шаг назад в века для романтических возрождений и вечеров Помпеи.



Мастер-люкс Medici в La Posta Vecchia / tur-hotel.ru

Carlyle, Нью-Йорк

На знаменитой Мэдисон-авеню возвышается грандиозный 35-этажный The Carlyle Нью-Йорк. Первоклассный отель, который сочетает строгую английскую респектабельность и утонченность стиля арт-деко. За годы истории в отеле останавливались почти все мировые знаменитости – от королевских особ к звездам кино, политикам, писателям и музыкантам.



Холл отеля Carlyle / planetofhotels.com

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