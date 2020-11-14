Фрэнсис Месле – дизайнер и фотограф. Он путешествует по миру и ищет места, в которых остановилось время. А потом фиксирует их в эмоциональных фотографиях.

Немало фотографий из своих путешествий Фрэнсис Месле публикует в инстаграме, другие Travel 24 подсмотрел в книге фотографа "Брошенные церкви: незабываемые места поклонения". Подборку наиболее интересных смотрите в статье.

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С 2012 по 2020 год Месле сфотографировал несколько сотен культовых сооружений по всей Европе.

Эти места погрузились в тишину. Что там сейчас слышно – это разве свист ветра сквозь разбитые витражи, и, может, ритмичное капание воды из полуразрушенных крыш,

– так описывает заброшенные церкви автор.

Тем не менее эти сооружения все еще привлекают посетителей. Чаще туристов, но иногда и верующих, которые считают, что в таких местах тишины можно постоять поближе к Богу.

Заброшенные церкви Европы



"Молитва на полу", часовня XI – XVIII веков, Франция, Окситания



"Милая, посмотрим, кто вас поливает", монастырь XV – XIX веков, Франция, Окситания



"Красный свет, зеленый свет", часовня XV – XVIII веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Необремененные голоса", церковь XII – XX веков, Италия, Ломбардия



"Очарование", католическая школа и часовня XIX века, Франция, Центр-Валь-де-Луар



"Вальс за три четверти", церковь XIII – XIX веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Последний этап жажды", церковь XIV – XVI веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Матерь всех знаний", аббатство XI – XVII веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Проблески надежды уже не те, что прежде", часовня XX века, Бельгия, Намюр



"Свет славы", часовня XIII века, Италия, Пьемонт



"Небольшой отдых", церковь XV – XVI веков, Франция, Гранд-Ист



"Ярмарка готовых к молитве", церковь начала XX века, Германия, Саксония



"Передай меня над небом", церковь XIII века, Франция, Бургунь-Франш-Конте



"Правда на земле", церковь XII – XIII веков, Италия, Ломбардия



"Основы веры", часовня XVIII – XIX веков, Франция, Гранд-Эст



"Детектор твоих бед", церковь XII – XIX веков, Франция, Иль-де-Франс



"Я увидел свет", Франция, Бургунь-Франш-Конте



"Это все удастся", часовня замка XII – XVI веков, Франция, Гранд-Ист



"В вашей пагубной памяти", церковь XIII – XVIII веков, Бельгия, Эно



"Иисус, святые и вся дрожь", церковь XVI – XVII веков, Италия, Ломбардия



"Звезды в глазах", церковь XIX века, Франция, Окситания



"В часовне контрастов", XVIII – XIX века, Италия, Ломбардия



"Близко к привилегиям", часовня замка XIV – XIX веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Капелла ума", часовня XVIII – XIX веков, Италия, Венето



"Сочетание ненужного с неприятным", часовня XIX века, Бельгия, Намюр



"Ниже всего, рядом с ничем", крипта XII – XVI веков, Франция, Гранд-Эст



"Крипта", склеп XX века, Италия, Лигурия



"Песни со свечами", часовня замка XII – XIX веков, Франция, Нувель-Аквитания



"Как долго?", Монастырь XVII – XIX веков, Италия, Омбрия



"Две двери, выход один", крематорий начала XX века, Германия, Саксония-Анхальт



"Движение к забвению", монастырь и склеп XIV века, Португалия, Лиссабонский регион



"Нуждаюсь в Тебе", часовня XIII века, Италия, Пьемонт



"Он пришел по этому пути", церковь IX – XIX веков, Италия, Трентино-Альто-Адидже