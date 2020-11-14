Френсіс Месле – дизайнер та фотограф. Він мандрує світом і шукає місця, у яких зупинився час. А потім фіксує їх в емоційних фотографіях.

Чимало світлин зі своїх подорожей Френсіс Месле викладає в інстаграм, інші Travel 24 підгледів у книзі фотографа "Покинуті церкви: незабутні місця поклоніння". Добірку найцікавіших дивіться у статті.

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З 2012 по 2020 рік Месле сфотографував кілька сотень культових споруд по всій Європі.

Ці місця занурилися у тишу. Що там зараз чутно – це тільки свист вітру крізь розбиті вітражі, та, може, ритмічне капання води з напівзруйнованих дахів,

– так описує закинуті церкви автор.

Та попри все ці споруди все ще приваблюють відвідувачів. Частіше туристів, але іноді й вірян, які вважають, що у таких місцях тиші можна стати ближчими до Бога.

Закинуті церкви Європи



"Молитва на підлозі", каплиця XI – XVIII століть, Франція, Оксітанія



"Мила, подивімося, хто вас поливає", монастир XV – XIX століть, Франція, Оксітанія



"Червоне світло, зелене світло", каплиця XV – XVIII століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Необтяжені голоси", церква XII – XX століть, Італія, Ломбардія



"Зачарування", католицька школа та каплиця XIX століття, Франція, Центр-Валь-де-Луар



"Вальс за три чверті", церква XIII – XIX століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Останній етап спраги", церква XIV – XVI століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Матір усіх знань", абатство XI – XVII століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Проблиски надії вже не такі, як колись", каплиця XX століття, Бельгія, Намюр



"Світло слави", каплиця XIII століття, Італія, П'ємонт



"Невеличкий перепочинок", церква XV – XVI століть, Франція, Гранд-Іст



"Ярмарок готових до молитви", церква початку XX століття, Німеччина, Саксонія



"Передай мене над небом", церква XIII століття, Франція, Бургунь-Франш-Конте



"Правда на землі", церква XII – XIII століть, Італія, Ломбардія



"Основи віри", каплиця XVIII – XIX століть, Франція, Гранд-Ест



"Детектор твоїх бід", церква XII – XIX століть, Франція, Іль-де-Франс



"Я побачив світло", Франція, Бургунь-Франш-Конте



"Це все вдасться", каплиця замку XII – XVI століть, Франція, Гранд-Іст



"У вашій лиходійній пам'яті", церква XIII – XVIII століть, Бельгія, Ено



"Ісус, святі та всі тремтіння", церква XVI – XVII століть, Італія, Ломбардія



"Зірки в очах", церква XIX століття, Франція, Оксітанія



"У каплиці контрастів", XVIII – XIX століття, Італія, Ломбардія



"Близько до привілеїв", каплиця замку XIV – XIX століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Капела розуму", каплиця XVIII – XIX століть, Італія, Венето



"Поєднання непотрібного з неприємним", каплиця XIX століття, Бельгія, Намюр



"Нижче всього, поруч із нічим", крипта XII – XVI століть, Франція, Гранд-Ест



"Крипта", склеп XX століття, Італія, Лігурія



"Пісні зі свічками", каплиця замку XII – XIX століть, Франція, Нувель-Аквітанія



"Як довго?", монастир XVII – XIX століть, Італія, Омбрія



"Двоє дверей, вихід один", крематорій початку XX століття, Німеччина, Саксонія-Ангальт



"Рух до забуття", монастир та склеп XIV століття, Португалія, Лісабонський регіон



"Потребую Тебе", каплиця XIII століття, Італія, П’ємонт



"Він прийшов цим шляхом", церква IX – XIX століть, Італія, Трентіно-Альто-Адідже

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