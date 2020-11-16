Оскільки весь світ бореться з пандемією, нам залишається згадувати минулі подорожі або планувати майбутні. Однак замість реальності це можуть бути приємні мрії, особливо коли вони передбачають вигадування кімнати з видом – на море чи гори.

Travel24 підготував для вас добірку найгарніших готелів світу, на які варто звернути увагу.

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Il San Pietro, Позітано, Італія

Готель дивовижний, звідси відкривається вид на затоку, місто Позітано та крихітну терасу готелю, розташовану на скелях, що нависають над морем. Це місце має кінематографічний нюх на узбережжі Амальфи зі сміливими кольорами та контрастами.



Приватний пляж у готелі Il San Pietro / yeremenko.ua

Fasano, Ріо-де-Жанейро

Готель неймовірний своїми видами та тим, як він розташований у співвідношенні з географією міста. У нього є басейн на даху, звідки відкривається вид на пляж, а позаду гора Корковадо. Це п'ятизірковий готель, який нагадує про розкіш, та водночас про культуру Бразилії.



Басейн на даху готелю Fasano / argentinaexplorationjourneys.com

Beit Al Mamlouka, Дамаск, Сирія

Розкішний готель, що розмістився в будівлі споруди 17-го століття. Має гарний внутрішній дворик з цитрусовими деревами, пропонує відмінний сервіс і гармонійну атмосферу. Кожен номер відрізняється своїм неповторним інтер'єром, має власне ім'я, яке показує певний історичний період.



Внутрішній дворик у готелі Beit Al Mamlouka / tophotels.ru

La Casa Que Canta, Сіуатанехо, Мексика

Цей готель розташований на узбережжі Тихого океану в Сіуатанехо. Він бездоганно поєднується з природним ландшафтом. Відпочинок тут розміщений на ряді теракотових терас, які проливаються до затоки внизу, з павільйоном з прісноводним басейном, вирізаним зі скель над водою. З вікон кожного люкса відкривається вид на море, ви можете прокинутися і заснути під шум хвиль.



La Casa Que Canta / booking.com

The Ritz Paris, Париж

Готель пов'язаний зі світським і культурним життям Парижа. В інтер'єрах відтворені творчі світи знаменитих гостей готелю. Фредерік Шопен, Коко Шанель, герцог і герцогиня Віндзорські... кожному з цих імен відповідає номер з ретельно підібраними меблями, вишуканим декором і чудовим виглядом на Вандомську площу. Тут, навіть, є басейн, де під водою звучить класична музика.



Один з номерів готелю The Ritz Paris / ritzparis.com

Raffles Grand Hotel d'Angkor, Сіємреап, Камбоджа

Цей готель розташований через дорогу від королівського палацу, один з найбільш чудових готелів легендарного Великого туру по Індокитаю. Включаючи 6 гектарів прекрасно оформлених французьких садів, це легендарне приміщення для ділових зустрічей поєднує в собі пишність старого світла зі спокоєм і умиротворенням одного із самих духовних напрямків у світі.



Басейн у гранд-готелі Raffles d'Angkor / booking.com

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La Posta Vecchia, Ладісполі, Італія

Це блаженна вілла, розташована приблизно за годину від центру Риму, на узбережжі Лаціо та з видом на Тірренське море. Це 19-кімнатний готель з неймовірною терасою, який дозволить вам зробити крок назад у століття для романтичних відроджень та вечорів Помпеї.



Майстер-люкс Medici в La Posta Vecchia / tur-hotel.ru

Carlyle, Нью-Йорк

На знаменитій Медісон-авеню височить грандіозний 35-поверховий The Carlyle Нью-Йорк. Першокласний готель, який поєднує сувору англійську респектабельність і витонченість стилю арт-деко. За роки історії в готелі зупинялися майже всі світові знаменитості – від королівських осіб до зірок кіно, політиків, письменників і музикантів.



Хол готелю Carlyle / planetofhotels.com

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