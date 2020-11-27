Каждая страна имеет свои национальные блюда, но это не единственное, что стоит попробовать. "Локальные" сладости являются обязательным пунктом в виш-листе путешественника. Эти вкусности становятся визитной карточкой своего родного города.

Travel24 расскажет вам о различных вкусностях со всех уголков мира.

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Бельгийские вафли

Эти вафли отличаются своей воздушной и мягкой текстурой. Традиционно они имеют прямоугольную форму и подаются с различными топингами: шоколадом, карамелью, мороженым, взбитыми сливками, да еще и посыпаются сахарной пудрой, свежими ягодами и кусочками фруктов.



Бельгийские вафли / food.obozrevatel.com

Краковский обважанек

Это небольшой бублик, который усыпан солью, кунжутом или маком. Он внесен в европейский список охраняемых региональных продуктов и считается одним из символов Кракова.



Краковский обважанек / roadaffair.com

Английский баноффи

Традиционный английский десерт в виде пирога. Готовят его из простых продуктов (сгущенное вареное молоко, бананы, карамель и сливки). Основу составляет измельченное печенье со сливочным маслом. В некоторых рецептах в состав ингредиентов входят также кофе или шоколад. Готовый пирог украшается кремом.



Английский баноффи / cookjournal.com

Сицилийские канноли

Хотя Сицилия и не город, а целый остров, нельзя не написать о каннолях – традиционный сицилийский десерт из жареного теста. Чтобы канноли оставались хрустящими, их наполняют начинкой перед самой подачей или глазируют изнутри растопленным шоколадом и присыпают измельченными фисташками. В начинку кроме цукатов и шоколада добавляют различные сиропы, ликеры или вино.



Сицилийские канноли / altarta.com

Пражский трдельник

Это знаменитые пражские булочки из сдобного теста с ароматной посыпкой из корицы, орехов и сахара. Их начали выпекать на городских ярмарках еще в первой половине XIX века, и сегодня без этого лакомства в Чехии не обходится ни одно народное гуляние. Для местных жителей это еще обязательное угощение на свадьбах, крестинах и церковных праздниках, а для туристов – "локальный" десерт.



Пражский трдельник / praga-praha.ru

Линцский торт

Названый так в честь австрийского города Линц, который считается его родиной, готовят из ореховых песочных коржей с джемом, а сверху украшают фигурками из теста. Этот десерт один из древнейших, ведь ему уже более 350 лет. И все это время он не теряет своей популярности.



Линцский торт / chef.tm

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Итальянский тирамису

Это многослойный десерт, в состав которого входят: сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт посыпают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха. Существуют адаптации рецепта, согласно которым какао-порошок заменяют тёртым шоколадом, савоярди – бисквитом, кофейное пропитки – фруктовым или алкогольным.



Итальянский тирамису / ukr.media

Непременно попробуйте эти вкусности!