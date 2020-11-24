В Италии отменяют "лыжные" каникулы: в чем причина
Правительство Италии не планирует давать разрешение на проведение лыжного досуга после рождественских праздников из-за пандемии COVID-19. Подробнее читайте в материале Travel24.
Об этом сообщает dpa international со ссылкой на итальянское правительство.
Читайте также В Украине появится новый лоукостер – Bees Airline: что известно о компании, ценах и маршрутах
Невозможно разрешать каникулы на снегу, потому что мы будем иметь третью волну пандемии, – отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Также он призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этом вопросе. Поскольку итальянское правительство считает, что закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.
Нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле, но позволить его в Каринтии, – отметил губернатор итальянского региона Венето Лука Дзаия.
Ранее руководители северных регионов Италии призвали правительство открыть лыжные курорты, чтобы спасти зимний туристический сезон.
Обратите внимание Когда Нью-Йорк планирует полностью восстановить туризм: известны сроки
По данным Worldometer, в Италии по состоянию на 24 ноября зафиксировали 1 431 795 случаев заражения COVID-19, из них 50 453 летальных.
Поделиться новостью