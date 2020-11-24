Правительство Италии не планирует давать разрешение на проведение лыжного досуга после рождественских праздников из-за пандемии COVID-19. Подробнее читайте в материале Travel24.

Об этом сообщает dpa international со ссылкой на итальянское правительство.

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Невозможно разрешать каникулы на снегу, потому что мы будем иметь третью волну пандемии, – отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Также он призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этом вопросе. Поскольку итальянское правительство считает, что закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.

Нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле, но позволить его в Каринтии, – отметил губернатор итальянского региона Венето Лука Дзаия.

Ранее руководители северных регионов Италии призвали правительство открыть лыжные курорты, чтобы спасти зимний туристический сезон.

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По данным Worldometer, в Италии по состоянию на 24 ноября зафиксировали 1 431 795 случаев заражения COVID-19, из них 50 453 летальных.