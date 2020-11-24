Авиакомпания Bees Airline базироваться будет в Киеве, в Жулянах. Перевозчик подал документы для получения необходимых сертификатов и взял в лизинг 2 самолета Boeing 737-800.

Когда Bees Airline выполнит первый полет – зависит от того, когда компания получит сертификаты. Это может произойти в конце декабря 2020, а может уже и в январе 2021.

Об этом рассказал порталу Mintrans представитель акционера Bees Airline Евгений Хайнацкий (до июля 2020 он руководил украинской авиакомпанией SkyUp Airlines).

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Что известно о новом авиаперевозчике, его маршрутах и стоимости билетов

Самолеты перевозчик взял в лизинг те, которыми ранее пользовались МАУ (это два Boeing 737-800). К 2022 году авиапарк планируется расширить до 6 самолетов. Базироваться компания будет в аэропорту в Жулянах.

Работать новый лоукостер будет и на чартерных рейсах. В частности, первые рейсы полетят в Египет, в соответствии с соглашением с туроператором Tez Tour Ukraine.

В 2021 году откроют и регулярные маршруты , но какие именно – пока не известно. Одним из направлений, как признались в авиакомпании, будет город Батуми в Грузии.

Сколько будут стоить билеты – также в компании не знают. Говорят только, что об этом еще думают: "Мы еще обсуждаем, будут ли у нас, условно, билеты по 5 евро".

Владельцем перевозчика является, как свидетельствуют данные из открытого доступа, украинский предприниматель Сергей Смирный – персона непубличная.

К слову, Хайнацький еще в июле 2020 заявлял, что в Украине уже или проходят сертификацию в Государственной авиационной службе, или планируют это делать две новые авиакомпании.

Запуск лоукостера в период пандемии: рентабельно ли это

В Bees Airline понимают, что запускать бизнес в период пандемии и закрытых границ – рискованно.

Однако, как заметил Хайнацький, "новая авиакомпания – это долгосрочный проект", который рассчитывает стать успешным после коронакризиса.

С другой стороны, если в Украине введут локдаун, все планы придется существенно корректировать.