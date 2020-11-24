В Україні з'явиться новий лоукостер – Bees Airline: що відомо про компанію, ціни та маршрути
Авіакомпанія Bees Airline базуватиметься в Києві, у Жулянах. Перевізник подав документи для отримання необхідних сертифікатів та взяв у лізинг 2 літаки Boeing 737-800.
Коли Bees Airline виконає перший політ – залежить від того, коли компанія отримає сертифікати. Це може статися наприкінці грудня 2020, а може вже і в січні 2021.
- Про це розповів порталу Mintrans представник акціонера Bees Airline Євген Хайнацкий (до липня 2020 року він керував українською авіакомпанією SkyUp Airlines).
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Що відомо про нового авіаперевізника, його маршрути та вартість квитків
- Літаки перевізник взяв у лізинг ті, якими раніше користувалися МАУ (це два Boeing 737-800). До 2022 року авіапарк планують розширити до 6 літаків. Базуватися компанія буде в аеропорту в Жулянах.
- Працюватиме новий лоукостер і на чартерних рейсах. Зокрема, перші рейси полетять до Єгипту, відповідно до угоди з туроператором Tez Tour Ukraine.
- У 2021 році відкриють і регулярні маршрути, але які саме – поки не відомо. Одним із напрямків, як зізналися в авіакомпанії, буде місто Батумі у Грузії.
- Скільки коштуватимуть квитки – також у компанії ще не знають. Кажуть тільки, що про це ще думають: "Ми ще обговорюємо, чи будуть у нас, умовно, квитки по 5 євро".
Власником перевізника є, як свідчать дані з відкритого доступу, український підприємець Сергій Смирний – персона непублічна.
Запуск лоукостера у період пандемії: чи це рентабельно
У Bees Airline розуміють, що запускати бізнес у період пандемії та закритих кордонів – ризиковано.
- Однак, як зауважив Хайнацький, "нова авіакомпанія – це довгостроковий проєкт", який розраховує стати успішним після коронакризи.
З іншого боку, якщо в Україні введуть локдаун, усі плани доведеться суттєво коригувати.
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