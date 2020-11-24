Авіакомпанія Bees Airline базуватиметься в Києві, у Жулянах. Перевізник подав документи для отримання необхідних сертифікатів та взяв у лізинг 2 літаки Boeing 737-800.

Коли Bees Airline виконає перший політ – залежить від того, коли компанія отримає сертифікати. Це може статися наприкінці грудня 2020, а може вже і в січні 2021.

Про це розповів порталу Mintrans представник акціонера Bees Airline Євген Хайнацкий (до липня 2020 року він керував українською авіакомпанією SkyUp Airlines).

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Що відомо про нового авіаперевізника, його маршрути та вартість квитків

Літаки перевізник взяв у лізинг ті, якими раніше користувалися МАУ (це два Boeing 737-800). До 2022 року авіапарк планують розширити до 6 літаків. Базуватися компанія буде в аеропорту в Жулянах.

перевізник взяв у лізинг ті, якими раніше користувалися МАУ (це два Boeing 737-800). До 2022 року авіапарк планують розширити до 6 літаків. Базуватися компанія буде в аеропорту в Жулянах. Працюватиме новий лоукостер і на чартерних рейсах. Зокрема, перші рейси полетять до Єгипту, відповідно до угоди з туроператором Tez Tour Ukraine.

рейсах. Зокрема, перші рейси полетять до Єгипту, відповідно до угоди з туроператором Tez Tour Ukraine. У 2021 році відкриють і регулярні маршрути , але які саме – поки не відомо. Одним із напрямків, як зізналися в авіакомпанії, буде місто Батумі у Грузії.

, але які саме – поки не відомо. Одним із напрямків, як зізналися в авіакомпанії, буде місто Батумі у Грузії. Скільки коштуватимуть квитки – також у компанії ще не знають. Кажуть тільки, що про це ще думають: "Ми ще обговорюємо, чи будуть у нас, умовно, квитки по 5 євро".

Власником перевізника є, як свідчать дані з відкритого доступу, український підприємець Сергій Смирний – персона непублічна.

До слова, Хайнацький ще у липні 2020 заявляв, що в Україні вже або проходять сертифікацію в Державній авіаційній службі, або планують це робити дві нові авіакомпанії.

Запуск лоукостера у період пандемії: чи це рентабельно

У Bees Airline розуміють, що запускати бізнес у період пандемії та закритих кордонів – ризиковано.

Однак, як зауважив Хайнацький, "нова авіакомпанія – це довгостроковий проєкт", який розраховує стати успішним після коронакризи.

З іншого боку, якщо в Україні введуть локдаун, усі плани доведеться суттєво коригувати.

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