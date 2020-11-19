Влада американського міста Нью-Йорк прогнозує, що лише у 2024 році повністю вдасться відновити туристичний потік, спад якого спричинений пандемією COVID-19.

Як передає Travel24, про це повідомляє CNN з посиланням на прогноз управління Нью-Йорка з питань туризму.

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За словами місцевих чиновників, до кінця 2020 року Нью-Йорк відвідає близько 23 мільйонів туристів, що на 66% менше, ніж торік.

З огляду на невизначеність, породжену пандемією, відновлення економіки та довіри споживачів до подорожей, консервативний прогноз переносить нас на 2024 рік, щоб досягти рівня 2019 року, – йдеться у звіті.

Якщо ситуація з пандемією покращиться, то відновлення туристичного потоку може відбутися й за три роки замість чотирьох, але лише тоді, коли будуть відновлюватися ділові поїздки та буде дозволено проводити великі заходи й зустрічі до 2022 року.

В управлінні з питань туризму нагадали про те, що після терактів 11 вересня 2001 року туристичний бізнес в місті відновлювався протягом чотирьох років.

Відновлення туризму в глобальному масштабі буде поступовим і почнеться після того, як у 2021 році почнеться процес вакцинації, – зазначив керівник цього відомства Фред Діксон. – Ми впевнені в тому, що туристична індустрія в Нью-Йорку відновиться і, з огляду на попит, під кінець 2021 року ми очікуємо приблизно половини від загального числа туристів, що відвідали Нью-Йорк у 2019 році, а через три роки після цього ситуація повністю відновиться, – каже Діксон.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральних і місцевих органів, в США виявлено понад 11,2 мільйона випадків зараження коронавірусу, померли понад 247,6 тисячі осіб, в тому числі 34 тисячі – в штаті Нью-Йорк.