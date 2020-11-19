Власти американского города Нью-Йорк прогнозируют, что только в 2024 году полностью удастся восстановить туристический поток, спад которого вызван пандемией COVID-19.

Как передает Travel24, об этом сообщает CNN со ссылкой на прогноз управления Нью-Йорка по вопросам туризма.

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По словам местных чиновников, до конца 2020 года Нью-Йорк посетит около 23 миллионов туристов, что на 66% меньше, чем в прошлом году.

Учитывая неопределенность, порожденную пандемией, восстановление экономики и доверия потребителей к путешествиям, консервативный прогноз переносит нас на 2024, чтобы достичь уровня 2019 года, – говорится в отчете.

Если ситуация с пандемией улучшится, то восстановление туристического потока может произойти и за три года вместо четырех, но только тогда, когда будут восстанавливаться деловые поездки и будет разрешено проводить крупные мероприятия и встречи до 2022 года.

В управлении по вопросам туризма напомнили о том, что после терактов 11 сентября 2001 туристический бизнес в городе восстанавливался в течение четырех лет.

Восстановление туризма в глобальном масштабе будет постепенным и начнется после того, как в 2021 году начнется процесс вакцинации, – отметил руководитель этого ведомства Фред Диксон. – Мы уверены в том, что туристическая индустрия в Нью-Йорке восстановится и, учитывая спрос, к концу 2021 мы ожидаем примерно половины от общего числа туристов, посетивших Нью-Йорк в 2019 году, а через три года после этого ситуация полностью восстановится, – говорит Диксон.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных органов, в США выявлено более 11,2 миллиона случаев заражения коронавируса, умерли более 247,6 тысячи человек, в том числе 34 тисячы – в штате Нью-Йорк.