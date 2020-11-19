1 ноября на канале "1+1" начался второй сезон программы "Великие выпуски с Антоном Птушкиным", в котором известный тревел-документалист путешествует по миру и исследует жизнь в разных странах. В первой серии он отправился в Швейцарию.

Антон Птушкін узнал, почему именно эту страну многие считают идеальной для жизни.

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Швейцария – страна, подарившая миру мюсли, молочный шоколад, целлофан и знаменитый швейцарский нож. Но больше стала известной благодаря Альпам, лучшим в мире часам и надежным банкам. Кроме того, Швейцария славится и своими природными красотами – на всей ее территории расположились чистейшие озера, живописные горы, зеленые холмы, водопады и альпийские луга, – передает ТСН.



Живописные пейзажи Швейцарии / пресс служба канала "1+1"

5 необычных фактов о Швейцарии от Антона Птушкина

Страна умиротворения и покоя

Особым впечатлением от Швейцарии у Антона Птушкина было ощущение, будто находишься в самой спокойной стране на планете. Иногда может показаться, что здесь живет мало людей, но на самом деле население страны составляет 8,5 миллиона человек. Антону удалось узнать секрет покоя – очень размеренный темп жизни швейцарцев.

Даже если тебе 25 лет, здесь ты не захочешь нестись куда-то, бронировать какие-то активности и спешить. Тебе хочется просто сесть на одну из скамеек, установленных здесь практически везде, и просидеть в таком положении целый день. Сидеть, смотреть на прекрасные долины и наслаждаться. Эта страна создана для покоя и умиротворения, – говорит Антон Птушкин в выпуске.

Уникальные законы "тишины"

Кроме размеренного темпа жизни швейцарцев, внутреннего умиротворения и отсутствия суеты, здесь есть еще один секрет, почему в стране царит атмосфера покоя. Это так называемые "законы тишины", которые удивят жителей любой другой европейской страны. Например, чтобы не мешать спокойствию соседей, в выходные дни здесь запрещен покос травы, мойка машин с помощью аппаратов высокого давления и вообще все, что может создавать шум. А в некоторых местах запрещены и уличные музыканты. Антону Птушкину даже удалось пообщаться с местными и узнать, какие еще необычные правила и законы действуют в Швейцарии.



Полная тишины Швейцария / пресс-служба канала 1+1

Нейтралитет и безопасность

Чтобы поддерживать спокойствие и чувство безопасности, Швейцария дистанцируется от всех политических блоков, даже не является членом Европейского союза и НАТО. Именно поэтому, эта страна считается самой нейтральной. А последним военным конфликтом, в котором принимали участие швейцарцы, была война против Наполеона.

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Швейцария – хорошо укрепленный бункер

Хотя правительство Швейцарии успешно дистанцируется от всевозможных конфликтов, это не значит, что они не готовы к военным действиям и вторжениям. Еще в 1963 году здесь приняли закон, по которому каждый гражданин должен быть обеспечен бомбоубежищем на случай ядерной войны. Тогда на всей территории были построены бомбоубежища, одно из которых до сих пор считается самым большим в Европе – оно может поместить 20 тысяч человек. Как отметил Антон Птушкин, бомбоубежища здесь можно встретить везде – даже на стоянках и в супермаркетах.



Секретные бункеры и бомбоубежища Швейцарии / mapme.club

Устойчивая экономика и высокие зарплаты

Политика нейтралитета и такие меры безопасности влияют также на экономическую составляющую. Именно поэтому здесь сложилась одна из самых устойчивых экономик, а швейцарские банки считаются самыми надежными в мире. Антон Птушкин отметил, что банков здесь больше, чем стоматологических кабинетов. И хранить швейцарцам у них действительно есть что. Зарплаты у местных жителей очень высоки. Швейцария находится на втором месте по уровню зарплат в мире. Средняя годовая зарплата здесь составляет 62,283 доллара – а это более чем 5190 долларов в месяц.

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Смотрите выпуск, чтобы узнать, почему Швейцария – страна мечты любого пенсионера, и кто из знаменитостей провел здесь свою счастливую старость.

Приятного просмотра!