Это красивые – особой жуткой красотой – заброшенные здания и памятники, разбросанные по миру. Разбитые бандитами окна, разрушенные войной стены, оккупированные природой сооружения - когда смотришь на них, становится тревожно на душе. Тревожно за будущее.

Капризы природы, стихий или человеческий вандализм немало живописных мест в мире превратили в заброшенные, запустелые. Travel 24 решил заглянуть в прошлое, чтобы не забыть его и не забывать думать о будущем.

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Забытое прошлое: необычные места с необычными историями

Курортные отели Купар в Хорватии

Их построили для военной элиты Югославии на побережье Адриатического моря.

После войны на Балканах , уже почти три десятилетия, там все разграблено, сожжено, окутано плющом.



В отеле для военной элиты после войны никто не хочет селиться / Фото pixabay

Морские форты Маунселл в Англии

Похожие на марсиан из "Войны миров", не так ли? На самом деле это армейские форты Маунселл, расположенные в Англии посреди Темзы.

Их строили во время Второй мировой войны, но уже к 60-м годам они стали хламом .



Это уже хлам, но и хорошо – ведь строили их для войны / Фото pixabay

Дом Ли Гуань Чианг в Сингапуре

Этот дом поставили для банковского магната еще до Второй мировой.

Но после смены власти и чистки в 70-х здание опустело, таким стоит и до сих пор.



Дурная слава – она ​​такая / Фото pixabay

Больница Беелиц-Хайльштеттен в Берлине

Санаторий XIX века для военных с больными легкими (и не только), расположенный на юго-западе столицы Германии.

Молодой Адольф Гитлер также лечился там во время Первой мировой войны. А вот после Второй мировой туда возили лечиться партийцев высокого ранга со всего СССР. После падения "империи зла" о больнице забыли.



Здесь лечили Гитлера, советских чинуш, а сейчас это руины / Фото pixabay

Аквапарк Хо Туй Тьен во Вьетнаме

Амфитеатр без единой души, давно заброшенные водяные горки. А еще в начале 2000-х здесь отдыхали тысячи вьетнамцев.

Что случилось? Одолели финансовые проблемы. Последними жителями аквапарка были крокодилы .



Аквапарк не смог порадовать людей даже несколько лет / Фото pixabay

Церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро в Мексике

Эта церковь – все, что осталось от 2 мексиканских деревень, разрушенных вулканом Парикутин в 40-х годах.

Вулкан просто вылез посреди кукурузного поля в 1943 году, вспыхнул и за 8 лет укрыл регион лавой и пеплом.



Жили себе... И вдруг посреди поля вылез вулкан и разрушил всю жизнь / Фото pixabay

Памятник Бузлуджа в Болгарии

Величественное и огромное сооружение на пике Бузлуджа в болгарских горах – это памятник "развитому социализму", Ленину, Марксу и их идеям.

Как только правительство коммунистов пало в 1989 году, здание стало ненужным никому, ведь не имеет никакого практического применения.



Никому не нужное и бессмысленное величие "развитого социализма" / Фото pixabay

Кук По вблизи Гонконга

На севере Гонконга, поближе к территории материкового Китая, раскинулись немало заброшенных деревень. Однако Кук По особенно жуткая.

Куда делись тысячи людей, которые здесь жили? Кто знает, кто знает...



Место, где можно обитать – но где нет никакого смысла жить / Фото pixabay

Президио Модело на Кубе

Это 5 заброшенных тюрем на Кубе, построенных между 1926 и 1928 годами при власти диктатора Герардо Мачадо.

После революции с 1966 года их забросили. Возможно потому, что Фидель и Рауль Кастро сидели там в 50-х.



Что-то в этих тюрьмах было глубоко жуткое, если их забросили / Фото pixabay

Международный железнодорожный вокзал Канфранк в Испании

Когда-то он был крупнейшим железнодорожным вокзалом Европы, сердцем большой железной дороги, которая соединяла Францию и Испанию. Во время Второй мировой через этот вокзал бежали евреев, после войны – нацистские военные преступники.

Авария поезда в 1970 году привела к тому, что вокзал забросили. Но испанские физики до сих пор руководят там подземной лабораторией.



Вокзала там уже нет, но в "подвалах" все еще можно встретить скоростные частицы / Фото pixabay

Замок Баннерман близ Нью-Йорка

Комплекс замка Баннерман расположен немного севернее Нью-Йорка, на острове Поллепел среди реки Гудзон. Его построили в 1900 году, чтобы хранить там опасное имущество торговца боеприпасами Фрэнсиса Баннермана.

В 1920 году это имущество – сотни снарядов – взорвалось , большинство комплекса превратилось в руины. Туда ходят, к слову туристы, но их всегда предупреждают: не все боеприпасы нашли, не все...



Благодаря войне иногда могут создать что-то хорошее, но оно никогда не стоит долго / Фото pixabay