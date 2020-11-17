11 невероятно жутких заброшенных мест мира: эти фото доводят до слез
Это красивые – особой жуткой красотой – заброшенные здания и памятники, разбросанные по миру. Разбитые бандитами окна, разрушенные войной стены, оккупированные природой сооружения - когда смотришь на них, становится тревожно на душе. Тревожно за будущее.
Капризы природы, стихий или человеческий вандализм немало живописных мест в мире превратили в заброшенные, запустелые. Travel 24 решил заглянуть в прошлое, чтобы не забыть его и не забывать думать о будущем.
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Забытое прошлое: необычные места с необычными историями
Курортные отели Купар в Хорватии
Их построили для военной элиты Югославии на побережье Адриатического моря.
- После войны на Балканах, уже почти три десятилетия, там все разграблено, сожжено, окутано плющом.
В отеле для военной элиты после войны никто не хочет селиться / Фото pixabay
Морские форты Маунселл в Англии
Похожие на марсиан из "Войны миров", не так ли? На самом деле это армейские форты Маунселл, расположенные в Англии посреди Темзы.
- Их строили во время Второй мировой войны, но уже к 60-м годам они стали хламом.
Это уже хлам, но и хорошо – ведь строили их для войны / Фото pixabay
Дом Ли Гуань Чианг в Сингапуре
Этот дом поставили для банковского магната еще до Второй мировой.
- Но после смены власти и чистки в 70-х здание опустело, таким стоит и до сих пор.
Дурная слава – она такая / Фото pixabay
Больница Беелиц-Хайльштеттен в Берлине
Санаторий XIX века для военных с больными легкими (и не только), расположенный на юго-западе столицы Германии.
- Молодой Адольф Гитлер также лечился там во время Первой мировой войны. А вот после Второй мировой туда возили лечиться партийцев высокого ранга со всего СССР. После падения "империи зла" о больнице забыли.
Здесь лечили Гитлера, советских чинуш, а сейчас это руины / Фото pixabay
Аквапарк Хо Туй Тьен во Вьетнаме
Амфитеатр без единой души, давно заброшенные водяные горки. А еще в начале 2000-х здесь отдыхали тысячи вьетнамцев.
- Что случилось? Одолели финансовые проблемы. Последними жителями аквапарка были крокодилы.
Аквапарк не смог порадовать людей даже несколько лет / Фото pixabay
Церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро в Мексике
Эта церковь – все, что осталось от 2 мексиканских деревень, разрушенных вулканом Парикутин в 40-х годах.
- Вулкан просто вылез посреди кукурузного поля в 1943 году, вспыхнул и за 8 лет укрыл регион лавой и пеплом.
Жили себе... И вдруг посреди поля вылез вулкан и разрушил всю жизнь / Фото pixabay
Памятник Бузлуджа в Болгарии
Величественное и огромное сооружение на пике Бузлуджа в болгарских горах – это памятник "развитому социализму", Ленину, Марксу и их идеям.
- Как только правительство коммунистов пало в 1989 году, здание стало ненужным никому, ведь не имеет никакого практического применения.
Никому не нужное и бессмысленное величие "развитого социализма" / Фото pixabay
Кук По вблизи Гонконга
На севере Гонконга, поближе к территории материкового Китая, раскинулись немало заброшенных деревень. Однако Кук По особенно жуткая.
- Куда делись тысячи людей, которые здесь жили? Кто знает, кто знает...
Место, где можно обитать – но где нет никакого смысла жить / Фото pixabay
Президио Модело на Кубе
Это 5 заброшенных тюрем на Кубе, построенных между 1926 и 1928 годами при власти диктатора Герардо Мачадо.
- После революции с 1966 года их забросили. Возможно потому, что Фидель и Рауль Кастро сидели там в 50-х.
Что-то в этих тюрьмах было глубоко жуткое, если их забросили / Фото pixabay
Международный железнодорожный вокзал Канфранк в Испании
Когда-то он был крупнейшим железнодорожным вокзалом Европы, сердцем большой железной дороги, которая соединяла Францию и Испанию. Во время Второй мировой через этот вокзал бежали евреев, после войны – нацистские военные преступники.
- Авария поезда в 1970 году привела к тому, что вокзал забросили. Но испанские физики до сих пор руководят там подземной лабораторией.
Вокзала там уже нет, но в "подвалах" все еще можно встретить скоростные частицы / Фото pixabay
Замок Баннерман близ Нью-Йорка
Комплекс замка Баннерман расположен немного севернее Нью-Йорка, на острове Поллепел среди реки Гудзон. Его построили в 1900 году, чтобы хранить там опасное имущество торговца боеприпасами Фрэнсиса Баннермана.
- В 1920 году это имущество – сотни снарядов – взорвалось, большинство комплекса превратилось в руины. Туда ходят, к слову туристы, но их всегда предупреждают: не все боеприпасы нашли, не все...
Благодаря войне иногда могут создать что-то хорошее, но оно никогда не стоит долго / Фото pixabay
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