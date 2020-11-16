Всемирная туристическая организация ООН исследовала, когда в мире можно ожидать возвращения туризма до уровня 2019 года. Большинство специалистов оптимистично настроены разве что к 2023 году.

UNWTO (Unated Nations World Tourism Organization) в октябре 2020 провела глобальный опрос среди экспертов по туризму. Речь шла о влиянии COVID-19 на отрасль, а особенно о том, когда можно ожидать ее восстановления.

Тем временем Еще одна хорошая страна для морского отдыха открыла границы для украинцев

Прогнозы специалистов ООН по восстановлению туризма в мире

Когда вы ожидаете восстановления международного туризма в вашей стране?

Большинство экспертов ответили, что к оживлению международного туризма можно готовиться в 2021 году, но не ранее 3 квартала.

Впрочем, примерно 20% считают, что это произойдет только в 2022 году.



Большинство специалистов настроены оптимистично, но треть – куда осторожнее / Фото UNWTO

Какие основные факторы препятствуют восстановлению международного туризма?

Главной преградой для восстановления туризма эксперты назвали ограничения путешествий из-за карантинных требований.

Не менее важными факторами являются медленное сдерживания вируса, низкое доверие потребителей, экономические неурядицы и отсутствие координации между странами.



Треть специалистов главной проблемой назвали ограничения путешествий / Фото UNWTO

Когда международный туризм вернется на допандемичный уровень 2019?

А вот в ответах на этот вопрос большинство экспертов не выявили оптимизма.

Возвращение к допандемичному уровню 2019 года в лучшем случае они прогнозируют на 2023. Более трети специалистов вообще считают, что это произойдет только в 2024.



2023 или даже 2024 – так думают специалисты о восстановлении туризма до уровня 2019 / Фото UNWTO

Способствует ли внутренний туризм восстановлению отрасли в целом?

Специалисты говорят, что внутренний туризм действительно способствует восстановлению отрасли в целом в нескольких направлениях, но только частично. Ведь не может компенсировать падение международного спроса.

Что такое UNWTO? Всемирная туристическая организация – специализированное учреждение ООН, которое занимается продвижением ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.



С 1975 года UNWTO способствует развитию туризма по всему миру как символа экономического и общечеловеческого международного взаимопонимания.