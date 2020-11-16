Всесвітня туристична організація ООН дослідила, коли у світі можна очікувати повернення туризму до рівня 2019 року. Більшість фахівців оптимістично налаштовані хіба до 2023 року.

UNWTO (Unated Nations World Tourism Organization) у жовтні 2020 провела глобальне опитування серед експертів з туризму. Мовилося про вплив COVID-19 на галузь, а особливо про те, коли можна очікувати її відновлення.

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Прогнози фахівців ООН щодо відновлення туризму у світі

Коли ви очікуєте відновлення міжнародного туризму у вашій країні?

Більшість експертів відповіли, що до пожвавлення міжнародного туризму можна готуватися у 2021 році, але не раніше 3 кварталу.

Утім, приблизно 20% вважають, що це станеться тільки у 2022 році.



Більшість фахівців налаштовані оптимістично, але третина – куди обережніші / Фото UNWTO

Які основні фактори стоять на заваді відновленню міжнародного туризму?

Головною перепоною для відновлення туризму експерти назвали обмеження подорожей через карантинні вимоги.

Не менш важливими факторами є повільне стримування вірусу, низька довіра споживачів, економічні негаразди та брак координації між країнами.



Третина фахівців головною проблемою назвали обмеження подорожей / Фото UNWTO

Коли міжнародний туризм повернеться на допандемічний рівень 2019 року?

А ось у відповідях на це запитання більшість експертів не виявили оптимізму.

Повернення до допандемічного рівня 2019 року у кращому випадку вони прогнозують на 2023 рік. Понад третина фахівців узагалі вважають, що це станеться тільки у 2024.



2023 або й 2024 – так думають фахівці щодо відновлення туризму до рівня 2019 / Фото UNWTO

Чи внутрішній туризм сприяє відновленню галузі загалом?

Фахівці кажуть, що внутрішній туризм дійсно сприяє відновленню галузі загалом у декількох напрямках, але тільки частково. Адже не може компенсувати падіння міжнародного попиту.

Що таке UNWTO? Всесвітня туристична організація — спеціалізована установа ООН, яка займається просуванням відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму.



З 1975 року UNWTO сприяє розвитку туризму по всьому світу як символа економічного та загальнолюдського міжнародного взаєморозуміння.

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