Коли світ знову стане відкритим для туристів та мандрівників: прогноз ООН
Всесвітня туристична організація ООН дослідила, коли у світі можна очікувати повернення туризму до рівня 2019 року. Більшість фахівців оптимістично налаштовані хіба до 2023 року.
UNWTO (Unated Nations World Tourism Organization) у жовтні 2020 провела глобальне опитування серед експертів з туризму. Мовилося про вплив COVID-19 на галузь, а особливо про те, коли можна очікувати її відновлення.
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Прогнози фахівців ООН щодо відновлення туризму у світі
Коли ви очікуєте відновлення міжнародного туризму у вашій країні?
- Більшість експертів відповіли, що до пожвавлення міжнародного туризму можна готуватися у 2021 році, але не раніше 3 кварталу.
- Утім, приблизно 20% вважають, що це станеться тільки у 2022 році.
Більшість фахівців налаштовані оптимістично, але третина – куди обережніші / Фото UNWTO
Які основні фактори стоять на заваді відновленню міжнародного туризму?
- Головною перепоною для відновлення туризму експерти назвали обмеження подорожей через карантинні вимоги.
- Не менш важливими факторами є повільне стримування вірусу, низька довіра споживачів, економічні негаразди та брак координації між країнами.
Третина фахівців головною проблемою назвали обмеження подорожей / Фото UNWTO
Коли міжнародний туризм повернеться на допандемічний рівень 2019 року?
- А ось у відповідях на це запитання більшість експертів не виявили оптимізму.
- Повернення до допандемічного рівня 2019 року у кращому випадку вони прогнозують на 2023 рік. Понад третина фахівців узагалі вважають, що це станеться тільки у 2024.
2023 або й 2024 – так думають фахівці щодо відновлення туризму до рівня 2019 / Фото UNWTO
Чи внутрішній туризм сприяє відновленню галузі загалом?
- Фахівці кажуть, що внутрішній туризм дійсно сприяє відновленню галузі загалом у декількох напрямках, але тільки частково. Адже не може компенсувати падіння міжнародного попиту.
Що таке UNWTO?Всесвітня туристична організація — спеціалізована установа ООН, яка займається просуванням відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму.
З 1975 року UNWTO сприяє розвитку туризму по всьому світу як символа економічного та загальнолюдського міжнародного взаєморозуміння.
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