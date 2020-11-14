Для подорожей доступною стала ще одна країна: Південно-Африканська Республіка відкрила кордони для туристів, включно з українськими, та 3 аеропорти для міжнародних польотів.

Кейптаун, Йоганнесбург та Дурбан – у ці три міста зможуть прилітати туристи до ПАР, серед яких і українці. Таке рішення ухвалила влада країни, про що відомо стало 11 листопада, пише sapeople.

Travel 24 з'ясував, які умови діють для українців, аби вони могли потрапити до Південно-Африканської Республіки.

До слова Наприкінці жовтня вперше за 7 місяців Таїланд почав приймати туристів: які умови

Що потрібно, аби потрапити до ПАР

Обов'язкові вимоги

Негативний тест на коронавірусу, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до прибуття в країну.

Медична страхівка на "весь світ", яка за потреби покриє витрати на лікування COVID-19.

Віза – коштує 1500 гривень, оформити можна у Києві, документи подавати щонайменше за 30 днів до дати вильоту.

Після прибуття до ПАР треба буде завантажити спеціальний додаток. До того ж туристів оглянуть, і якщо помітять ознаки хвороби, то змусять піти на карантин на 14 днів – причому за свої гроші.

Чи дозволений транзит через ПАР

Транзит Південно-Африканською Республікою іноземним туристам також дозволений.

Але й також тільки за умови наявності негативного тесту на COVID-19 (єдина відмінність – його можна здавати за 72 години до прибуття).

Чи є у ПАР карантинні обмеження

Що важливо знати: на всій території Південно-Африканської республіки діють карантинні обмеження – масковий режим та комендантська година.

Але пляжі, готелі та ресторани відкриті та працюють у звичному режимі.

Скільки коштує добратися до ПАР з України

Прямого сполучення між аеропортами України та Південно-Африканської Республіки немає. Однак можна летіти з пересадкою.

Ціна перельотів – від 25 до 30 тисяч гривень (за даними Google Flights).

У грудні 2020 (а в ПАР у цей час чудова погода для відпочинку, у середньому +28) можна полетіти з Києва до Йоганнесбурга або Кейптауна через Дубай (якщо у вас переліт у межах 24 годин, то ви можете спокійно перебувати в транзитній зоні аеропорту, не оформляючи візу).

Зауважте! Інформація, наведена у статті, актуальна на дату публікації. У світі – пандемія COVID-19, умови подорожей часто зазнають змін. Завжди перед купівлею квитків перевіряйте все важливе в офіційних джерелах.

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