Ще одна гарна країна для морського відпочинку відкрила кордони для українців
Для подорожей доступною стала ще одна країна: Південно-Африканська Республіка відкрила кордони для туристів, включно з українськими, та 3 аеропорти для міжнародних польотів.
Кейптаун, Йоганнесбург та Дурбан – у ці три міста зможуть прилітати туристи до ПАР, серед яких і українці. Таке рішення ухвалила влада країни, про що відомо стало 11 листопада, пише sapeople.
- Travel 24 з'ясував, які умови діють для українців, аби вони могли потрапити до Південно-Африканської Республіки.
До слова Наприкінці жовтня вперше за 7 місяців Таїланд почав приймати туристів: які умови
Що потрібно, аби потрапити до ПАР
Обов'язкові вимоги
- Негативний тест на коронавірусу, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до прибуття в країну.
- Медична страхівка на "весь світ", яка за потреби покриє витрати на лікування COVID-19.
- Віза – коштує 1500 гривень, оформити можна у Києві, документи подавати щонайменше за 30 днів до дати вильоту.
Після прибуття до ПАР треба буде завантажити спеціальний додаток. До того ж туристів оглянуть, і якщо помітять ознаки хвороби, то змусять піти на карантин на 14 днів – причому за свої гроші.
Чи дозволений транзит через ПАР
- Транзит Південно-Африканською Республікою іноземним туристам також дозволений.
- Але й також тільки за умови наявності негативного тесту на COVID-19 (єдина відмінність – його можна здавати за 72 години до прибуття).
Чи є у ПАР карантинні обмеження
- Що важливо знати: на всій території Південно-Африканської республіки діють карантинні обмеження – масковий режим та комендантська година.
- Але пляжі, готелі та ресторани відкриті та працюють у звичному режимі.
Скільки коштує добратися до ПАР з України
- Прямого сполучення між аеропортами України та Південно-Африканської Республіки немає. Однак можна летіти з пересадкою.
- Ціна перельотів – від 25 до 30 тисяч гривень (за даними Google Flights).
У грудні 2020 (а в ПАР у цей час чудова погода для відпочинку, у середньому +28) можна полетіти з Києва до Йоганнесбурга або Кейптауна через Дубай (якщо у вас переліт у межах 24 годин, то ви можете спокійно перебувати в транзитній зоні аеропорту, не оформляючи візу).
- Зауважте! Інформація, наведена у статті, актуальна на дату публікації. У світі – пандемія COVID-19, умови подорожей часто зазнають змін. Завжди перед купівлею квитків перевіряйте все важливе в офіційних джерелах.
Поділитися новиною