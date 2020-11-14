Для путешествий доступной стала еще одна страна: Южно-Африканская Республика открыла границы для туристов, включая украинцев, и 3 аэропорта для международных полетов.

Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан – в эти три города смогут прилетать туристы в ЮАР, среди которых и украинцы. Такое решение приняли власти страны, о чем известно стало 11 ноября, пишет sapeople .

Travel 24 выяснил, какие условия действуют для украинцев, чтобы они могли попасть в ЮАР.

К слову В конце октября впервые за 7 месяцев Таиланд начал принимать туристов: условия

Что нужно, чтобы попасть в ЮАР

Обязательные требования

Отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну.

Медицинская страховка на "весь мир", которая при необходимости покроет расходы на лечение COVID-19.

Виза – стоит 1500 гривен, оформить можно в Киеве, документы подавать не менее чем за 30 дней до даты вылета.

По прибытии в ЮАР надо будет загрузить специальное приложение. К тому же туристов осмотрят, и если заметят признаки болезни, то заставят пойти на карантин на 14 дней – причем за свои деньги.

Разрешен ли транзит через ЮАР

Транзит через Южно-Африканскую Республику иностранным туристам также разрешен.

Но также лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19 (единственное отличие – его можно сдавать за 72 часа до прибытия).

Есть ли в ЮАР карантинные ограничения

Что важно знать: на всей территории Южно-Африканской республики действуют карантинные ограничения – масочный режим и комендантский час.

Но пляжи, отели и рестораны открыты и работают в обычном режиме.

Сколько стоит добраться в ЮАР из Украины

Прямого сообщения между аэропортами Украины и ЮАР нет. Однако можно лететь с пересадкой.

Цена перелетов – от 25 до 30 тысяч гривен (по данным Google Flights).

В декабре 2020 (а в ЮАР в это время прекрасная погода для отдыха, в среднем +28) можно улететь из Киева в Йоханнесбург или Кейптаун через Дубай (если у вас перелет в пределах 24 часов, то вы можете спокойно находиться в транзитной зоне аэропорта, не оформляя визу).

Примите во внимание! Информация, приведенная в статье, актуальна на дату публикации. В мире – пандемия COVID-19, условия путешествий часто изменяются. Всегда перед покупкой билетов проверяйте все важное в официальных источниках.