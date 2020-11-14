Еще одна хорошая страна для морского отдыха открыла границы для украинцев
Для путешествий доступной стала еще одна страна: Южно-Африканская Республика открыла границы для туристов, включая украинцев, и 3 аэропорта для международных полетов.
Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан – в эти три города смогут прилетать туристы в ЮАР, среди которых и украинцы. Такое решение приняли власти страны, о чем известно стало 11 ноября, пишет sapeople.
- Travel 24 выяснил, какие условия действуют для украинцев, чтобы они могли попасть в ЮАР.
К слову В конце октября впервые за 7 месяцев Таиланд начал принимать туристов: условия
Что нужно, чтобы попасть в ЮАР
Обязательные требования
- Отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну.
- Медицинская страховка на "весь мир", которая при необходимости покроет расходы на лечение COVID-19.
- Виза – стоит 1500 гривен, оформить можно в Киеве, документы подавать не менее чем за 30 дней до даты вылета.
По прибытии в ЮАР надо будет загрузить специальное приложение. К тому же туристов осмотрят, и если заметят признаки болезни, то заставят пойти на карантин на 14 дней – причем за свои деньги.
Разрешен ли транзит через ЮАР
- Транзит через Южно-Африканскую Республику иностранным туристам также разрешен.
- Но также лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19 (единственное отличие – его можно сдавать за 72 часа до прибытия).
Есть ли в ЮАР карантинные ограничения
- Что важно знать: на всей территории Южно-Африканской республики действуют карантинные ограничения – масочный режим и комендантский час.
- Но пляжи, отели и рестораны открыты и работают в обычном режиме.
Сколько стоит добраться в ЮАР из Украины
- Прямого сообщения между аэропортами Украины и ЮАР нет. Однако можно лететь с пересадкой.
- Цена перелетов – от 25 до 30 тысяч гривен (по данным Google Flights).
В декабре 2020 (а в ЮАР в это время прекрасная погода для отдыха, в среднем +28) можно улететь из Киева в Йоханнесбург или Кейптаун через Дубай (если у вас перелет в пределах 24 часов, то вы можете спокойно находиться в транзитной зоне аэропорта, не оформляя визу).
- Примите во внимание! Информация, приведенная в статье, актуальна на дату публикации. В мире – пандемия COVID-19, условия путешествий часто изменяются. Всегда перед покупкой билетов проверяйте все важное в официальных источниках.
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