11 неймовірно моторошних покинутих місць світу: ці фото доводять до сліз
Це красиві – особливою моторошною красою – покинуті будівлі та пам'ятки, розкидані по світу. Побиті бандитами вікна, зруйновані війною стіни, окуповані природою споруди – коли дивишся на них, стає тривожно на душі. Тривожно за майбутнє.
Примхи природи, стихій чи людський вандалізм чимало мальовничих місцин у світі зробили покинутими, занедбаними. Travel 24 вирішив зазирнути у минуле, аби не забути його, і не забути думати про майбутнє.
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Забуте минуле: незвичайні місця з незвичайними історіями
Курортні готелі Купарі у Хорватії
Їх збудували для військової еліти Югославії на узбережжі Адріатичного моря.
- Після війни на Балканах, вже майже три десятиліття, там все розграбоване, спалене, оповите плющем.
У готелі для військової еліти після війни ніхто не хоче селитися / Фото pixabay
Морські форти Манселл в Англії
Схожі на марсіан із "Війни світів", чи не так? Насправді це армійські форти Маунселл, розташовані в Англії посеред Темзи.
- Їх будували під час Другої світової війни, але вже до 60-х років вони стали непотребом.
Це вже непотріб, але й добре – адже будували їх для війни / Фото pixabay
Будинок Чі Гуань Чіанг у Сінгапурі
Цей будинок поставили для банківського магната ще до Другої світової.
- Але після зміни влади та чистки у 70-х будівля спорожніла, такою стоїть і дотепер.
Погана слава – вона така / Фото pixabay
Лікарня Бееліц-Хайльштеттен у Берліні
Санаторій XIX століття для військових із хворими легенями (і не тільки), розташований на південному заході столиці Німеччини.
- Молодий Адольф Гітлер також лікувався там під час Першої світової війни. А от після Другої світової туди возили лікуватися партійців високого рангу з усього СРСР. Після падіння "імперії зла" про лікарню забули.
Тут лікували Гітлера, радянських чинуш, а нині це руїна / Фото pixabay
Аквапарк Хо Туй Тьєн у В'єтнамі
Амфітеатр без жодної живої душі, давно занедбані водяні гірки. А ще на початку 2000-х тут відпочивали тисячі в'єтнамців.
- Що сталося? Здолали фінансові проблеми. Останніми мешканцями аквапарку були крокодили.
Аквапарк не зміг потішити людей навіть кілька років / Фото pixabay
Церква Сан-Хуан-Парангарікутіро в Мексиці
Ця церква – все, що залишилось від 2 мексиканських сіл, зруйнованих вулканом Парикутін у 40-х роках.
- Вулкан просто виліз посеред кукурудзяного поля в 1943 році, спалахнув і за 8 років укрив регіон лавою та попелом.
Жили собі… Аж раптом посеред поля виліз вулкан і зруйнував все життя / Фото pixabay
Пам'ятник Бузлуджа в Болгарії
Велична і величезна споруда на піку Бузлуджа в болгарських горах – пам'ятник "розвинутого соціалізму", Леніну, Марксу та їхнім ідеям.
- Щойно уряд комуністів впав у 1989 році, будівля стала непотрібною нікому, адже не має жоднісінького практичного застосування.
Нікому не потрібна і безглузда велич "розвинутого соціалізму" / Фото pixabay
Кук По поблизу Гонконгу
На півночі Гонконгу, поближче до території материкового Китаю, розкинулися чимало занедбаних сіл. Однак Кук По особливо моторошне.
- Куди поділися тисячі людей, які тут мешкали? Хто зна, хто зна...
Місце, де можна мешкати – але де немає жодного сенсу жити / Фото pixabay
Президіо Модело на Кубі
Це 5 занедбаних в'язниць на Кубі, побудованих між 1926 і 1928 роками за влади диктатора Герардо Мачадо.
- Після революції з 1966 року їх закинули. Можливо тому, що Фідель і Рауль Кастро сиділи там у 50-х.
Щось у цих в'язницях було глибоко моторошне, якщо їх закинули / Фото pixabay
Міжнародний залізничний вокзал Канфранка в Іспанії
Колись він був найбільшим залізничним вокзалом Європи, серцем великої залізниці, яка сполучала Францію та Іспанію. Під час Другої світової через цей вокзал втікали євреїв, після війни – нацистські військові злочинці.
- Аварія поїзда у 1970 році призвела до того, що вокзал закинули. Але іспанські фізики досі керують там підземною лабораторією.
Вокзалу там вже немає, але у "підвалах" все ще трапляються швидкісні частинки / Фото pixabay
Замок Баннерман поблизу Нью-Йорка
Комплекс замку Баннерман розташований трохи на північ від Нью-Йорка, на острові Поллепел серед річки Гудзон. Його збудували у 1900 році, аби зберігати там небезпечне майно торговця боєприпасами Френсіса Баннермана.
- У 1920 році це майно – сотні снарядів – вибухнуло, більшість комплексу перетворилася на руїни. Туди ходять, до слова туристи, але їх завжди попереджають: не всі боєприпаси знайшли, не всі…
Завдяки війні іноді можуть створити щось добре, але воно ніколи не стоїть довго / Фото pixabay
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