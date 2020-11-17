Це красиві – особливою моторошною красою – покинуті будівлі та пам'ятки, розкидані по світу. Побиті бандитами вікна, зруйновані війною стіни, окуповані природою споруди – коли дивишся на них, стає тривожно на душі. Тривожно за майбутнє.

Примхи природи, стихій чи людський вандалізм чимало мальовничих місцин у світі зробили покинутими, занедбаними. Travel 24 вирішив зазирнути у минуле, аби не забути його, і не забути думати про майбутнє.

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Забуте минуле: незвичайні місця з незвичайними історіями

Курортні готелі Купарі у Хорватії

Їх збудували для військової еліти Югославії на узбережжі Адріатичного моря.

Після війни на Балканах, вже майже три десятиліття, там все розграбоване, спалене, оповите плющем.



У готелі для військової еліти після війни ніхто не хоче селитися / Фото pixabay

Морські форти Манселл в Англії

Схожі на марсіан із "Війни світів", чи не так? Насправді це армійські форти Маунселл, розташовані в Англії посеред Темзи.

Їх будували під час Другої світової війни, але вже до 60-х років вони стали непотребом.



Це вже непотріб, але й добре – адже будували їх для війни / Фото pixabay

Будинок Чі Гуань Чіанг у Сінгапурі

Цей будинок поставили для банківського магната ще до Другої світової.

Але після зміни влади та чистки у 70-х будівля спорожніла, такою стоїть і дотепер.



Погана слава – вона така / Фото pixabay

Лікарня Бееліц-Хайльштеттен у Берліні

Санаторій XIX століття для військових із хворими легенями (і не тільки), розташований на південному заході столиці Німеччини.

Молодий Адольф Гітлер також лікувався там під час Першої світової війни. А от після Другої світової туди возили лікуватися партійців високого рангу з усього СРСР. Після падіння "імперії зла" про лікарню забули.



Тут лікували Гітлера, радянських чинуш, а нині це руїна / Фото pixabay

Аквапарк Хо Туй Тьєн у В'єтнамі

Амфітеатр без жодної живої душі, давно занедбані водяні гірки. А ще на початку 2000-х тут відпочивали тисячі в'єтнамців.

Що сталося? Здолали фінансові проблеми. Останніми мешканцями аквапарку були крокодили.



Аквапарк не зміг потішити людей навіть кілька років / Фото pixabay

Церква Сан-Хуан-Парангарікутіро в Мексиці

Ця церква – все, що залишилось від 2 мексиканських сіл, зруйнованих вулканом Парикутін у 40-х роках.

Вулкан просто виліз посеред кукурудзяного поля в 1943 році, спалахнув і за 8 років укрив регіон лавою та попелом.



Жили собі… Аж раптом посеред поля виліз вулкан і зруйнував все життя / Фото pixabay

Пам'ятник Бузлуджа в Болгарії

Велична і величезна споруда на піку Бузлуджа в болгарських горах – пам'ятник "розвинутого соціалізму", Леніну, Марксу та їхнім ідеям.

Щойно уряд комуністів впав у 1989 році, будівля стала непотрібною нікому, адже не має жоднісінького практичного застосування.



Нікому не потрібна і безглузда велич "розвинутого соціалізму" / Фото pixabay

Кук По поблизу Гонконгу

На півночі Гонконгу, поближче до території материкового Китаю, розкинулися чимало занедбаних сіл. Однак Кук По особливо моторошне.

Куди поділися тисячі людей, які тут мешкали? Хто зна, хто зна...



Місце, де можна мешкати – але де немає жодного сенсу жити / Фото pixabay

Президіо Модело на Кубі

Це 5 занедбаних в'язниць на Кубі, побудованих між 1926 і 1928 роками за влади диктатора Герардо Мачадо.

Після революції з 1966 року їх закинули. Можливо тому, що Фідель і Рауль Кастро сиділи там у 50-х.



Щось у цих в'язницях було глибоко моторошне, якщо їх закинули / Фото pixabay

Міжнародний залізничний вокзал Канфранка в Іспанії

Колись він був найбільшим залізничним вокзалом Європи, серцем великої залізниці, яка сполучала Францію та Іспанію. Під час Другої світової через цей вокзал втікали євреїв, після війни – нацистські військові злочинці.

Аварія поїзда у 1970 році призвела до того, що вокзал закинули. Але іспанські фізики досі керують там підземною лабораторією.



Вокзалу там вже немає, але у "підвалах" все ще трапляються швидкісні частинки / Фото pixabay

Замок Баннерман поблизу Нью-Йорка

Комплекс замку Баннерман розташований трохи на північ від Нью-Йорка, на острові Поллепел серед річки Гудзон. Його збудували у 1900 році, аби зберігати там небезпечне майно торговця боєприпасами Френсіса Баннермана.

У 1920 році це майно – сотні снарядів – вибухнуло, більшість комплексу перетворилася на руїни. Туди ходять, до слова туристи, але їх завжди попереджають: не всі боєприпаси знайшли, не всі…



Завдяки війні іноді можуть створити щось добре, але воно ніколи не стоїть довго / Фото pixabay

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