Немка бросила работу, чтобы путешествовать: какие места она уже посетила - фото
Мішель фон Кальбен – німкеня, яка заради своєї мрії покинула постійну роботу та вирушила подорожувати. Дотепер вона відвідала прекрасні місця, де зробила неймовірні фото.
Travel24 сделал подборку из фотографий, которые девушка опубликовала в своем Instagram.
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Мишель работала фотографом и цифровым художником и всегда мечтала получать прибыль, занимаясь тем, что любит. Когда она начала понимать силу социальных медиа, разработала сообщество, которое насчитывает более 30 000 пользователей. Именно это помогло ей осуществить свою мечту – заняться этим на полную ставку.
Пиза, Тоскана
Леви, Финляндия
Манарола / Чинкве-Терре, Італия
Исландский конский мир, Исландия
Сатурния, Тоскана, Италия
Сеня, Норвегия
Пляж Стоккнесс, Исландия
Тоскана, Италия
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Бург-Эльц, Германия
Рииситунтури, Финляндия
Лофотен, Норвегия
Лапландия, Финляндия
Доломитовые Альпы, Италия
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Исландское нагорье
Петра, Иордания
Квернуфосс, Исландия
Лофотен, Норвегия
Хельсинки, Финляндия
Исландия
"Под поверхностью" – цифровое искусство
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Перча, Италия
Зауэрланд, Германия
Мертвое море, Иордания
Лофотен, Норвегия
Турку, Финляндия
Пляж Квальвика в городе Лофотен, Норвегия
Каво Тагу Миконос, Греция
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Гарц, Германия
Воплощайте мечты в реальность!
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