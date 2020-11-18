Мішель фон Кальбен – німкеня, яка заради своєї мрії покинула постійну роботу та вирушила подорожувати. Дотепер вона відвідала прекрасні місця, де зробила неймовірні фото.

Travel24 сделал подборку из фотографий, которые девушка опубликовала в своем Instagram.

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Мишель работала фотографом и цифровым художником и всегда мечтала получать прибыль, занимаясь тем, что любит. Когда она начала понимать силу социальных медиа, разработала сообщество, которое насчитывает более 30 000 пользователей. Именно это помогло ей осуществить свою мечту – заняться этим на полную ставку.

Пиза, Тоскана

Леви, Финляндия

Манарола / Чинкве-Терре, Італия

Исландский конский мир, Исландия

Сатурния, Тоскана, Италия

Сеня, Норвегия

Пляж Стоккнесс, Исландия

Тоскана, Италия

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Бург-Эльц, Германия

Рииситунтури, Финляндия

Лофотен, Норвегия

Лапландия, Финляндия

Доломитовые Альпы, Италия

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Исландское нагорье

Петра, Иордания

Квернуфосс, Исландия

Лофотен, Норвегия

Хельсинки, Финляндия

Исландия

"Под поверхностью" – цифровое искусство

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Перча, Италия

Зауэрланд, Германия

Мертвое море, Иордания

Лофотен, Норвегия

Турку, Финляндия

Пляж Квальвика в городе Лофотен, Норвегия

Каво Тагу Миконос, Греция

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Гарц, Германия

Воплощайте мечты в реальность!