Мішель фон Кальбен – німкеня, яка заради своєї мрії покинула постійну роботу та вирушила подорожувати. Дотепер вона відвідала прекрасні місця, де зробила неймовірні фото.

Travel24 зробив добірку зі світлин, які дівчина опублікувала у своєму Instagram.

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Мішель працювала фотографом та цифровим художником та завжди мріяла отримувати прибуток, займаючись тим, що любить. Коли вона почала розуміти силу соціальних медіа, розробила спільноту, яка налічує понад 30 000 користувачів. Саме це допомогло їй здійснити свою мрію – зайнятися цим на повну ставку.

Піза, Тоскана

Леві, Фінляндія

Манарола / Чінкве-Терре, Італія

Ісландський кінський світ, Ісландія

Сатурнія, Тоскана, Італія

Сеня, Норвегія

Пляж Стоккнесс, Ісландія

Тоскана, Італія

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Бург-Ельц, Німеччина

Ріісітунтурі, Фінляндія

Лофотен, Норвегія

Лапландія, Фінляндія

Доломітові Альпи, Італія

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Ісландське нагір'я

Петра, Йорданія

Квернуфосс, Ісландія

Лофотен, Норвегія

Гельсінкі, Фінляндія

Ісландія

"Під поверхнею" – цифрове мистецтво

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Перча, Італія

Зауерланд, Німеччина

Мертве море, Йорданія

Лофотен, Норвегія

Турку, Фінляндія

Пляж Квальвіка в місті Лофотен, Норвегія

Каво Тагу Міконос, Греція

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Гарц, Німеччина

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