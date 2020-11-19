1 листопада на каналі "1+1" розпочався другий сезон програми "Великі випуски з Антоном Птушкіним", в якому відомий тревел-документаліст подорожує світом та досліджує життя у різних країнах. У першій серії він вирушив до Швейцарії.

Антон Птушкін дізнався, чому саме цю країну багато хто вважає ідеальною для життя.

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Швейцарія – країна, яка подарувала світові мюслі, молочний шоколад, целофан і знаменитий швейцарський ніж. Та найбільше стала відомою завдяки Альпам, найкращим у світі годинникам і найнадійнішим банкам. Окрім того, Швейцарія славиться і своїми природними красотами - на всій її території розташувалися найчистіші озера, мальовничі гори, зелені пагорби, водоспади й альпійські луки, – передає ТСН.



Мальовничі пейзажі Швейцарії / пресслужба каналу "1+1"

5 незвичайних фактів про Швейцарію від Антона Птушкіна

Країна умиротворення і спокою

Особливим враженням від Швейцарії в Антона Птушкіна було відчуття, ніби перебуваєш у найспокійнішій країні на планеті. Інколи, може здатися, що тут живе мало людей, але насправді населення країни становить 8,5 мільйонів жителів. Антону вдалося дізнатися секрет спокою – дуже розмірений темп життя швейцарців.

Навіть якщо тобі 25 років, тут ти не захочеш нестися кудись, бронювати якісь активності і поспішати. Тобі хочеться просто сісти на одну з лавок, які встановлені тут практично скрізь, і просидіти в такому положенні цілий день. Сидіти, дивитися на прекрасні долини і насолоджуватися. Ця країна створена для спокою й умиротворення, – каже Антон Птушкін у випуску.

Унікальні закони "тиші"

Окрім розміреного темпу життя швейцарців, внутрішнього умиротворення та відсутності метушні, тут є ще один секрет, чому в країні панує атмосфера спокою. Це так звані "закони тиші", які здивують мешканців будь-якої іншої європейської країни. Наприклад, щоб не заважати спокою сусідів, у вихідні дні тут заборонений покіс трави, мийка машин за допомогою апаратів високого тиску і взагалі все, що може створювати шум. А в деяких місцях заборонені й вуличні музиканти. Антону Птушкіну, навіть, вдалося поспілкуватися з місцевими й дізнатися, які ще незвичайні правила й закони діють у Швейцарії.



Повна тиші Швейцарії / пресслужба каналу 1+1

Нейтралітет і безпека

Щоб підтримувати спокій і відчуття безпеки, Швейцарія дистанціюється від всіх політичних блоків, навіть не є членом Європейського союзу і НАТО. Саме тому, ця країна вважається найнейтральнішою. А останнім військовим конфліктом, в якому брали участь швейцарці, була війна проти Наполеона.

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Швейцарія – добре укріплений бункер

Хоча уряд Швейцарії успішно дистанціюється від всіляких конфліктів, це не означає, що вони не готові до воєнних дій і вторгнень. Ще 1963 року тут ухвалили закон, за яким кожен громадянин має бути забезпечений бомбосховищем на випадок ядерної війни. Тоді на всій території були побудовані бомбосховища, одне з яких досі вважається найбільшим в Європі – воно може помістити 20 тисяч осіб. Як зауважив Антон Птушкін, бомбосховища тут можна зустріти всюди – навіть на стоянках і в супермаркетах.



Секретні бункери й бомбосховища Швейцарії / mapme.club

Стійка економіка і найвищі зарплати

Політика нейтралітету і такі заходи безпеки впливають також на економічну складову. Саме тому тут склалася одна з найбільш стійких економік, а швейцарські банки вважаються найнадійнішими у світі. Антон Птушкін відзначив, що банків тут більше, ніж стоматологічних кабінетів. І зберігати швейцарцям у них дійсно є що. Зарплати у місцевих жителів дуже високі. Швейцарія перебуває на другому місці за рівнем зарплат у світі. Середня річна зарплата тут становить 62,283 долара – а це більш ніж 5190 доларів на місяць.

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Дивіться випуск, щоб дізнатися, чому Швейцарія – країна мрії будь-якого пенсіонера, і хто зі знаменитостей провів тут свою щасливу старість.

Приємного перегляду!