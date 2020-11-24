Уряд Італії не планує давати дозвіл на проведення лижного дозвілля після різдвяних свят через пандемію COVID-19. Детальніше читайте у матеріалі Travel24.

Про це повідомляє dpa international із посиланням на італійський уряд.

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Неможливо дозволяти канікули на снігу, тому що ми матимемо третю хвилю пандемії, – зазначив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Також він закликав європейських лідерів до "європейської координації" у цьому питанні. Оскільки італійський уряд вважає, що закриття лижних трас має стосуватися усієї Європи.

Не можна заборонити катання на лижах в Південному Тіролі, але дозволити його у Каринтії, – зазначив губернатор італійського регіону Венето Лука Дзаїя.

Раніше очільники північних регіонів Італії закликали уряд відкрити лижні курорти, щоб врятувати зимовий туристичний сезон.

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За даними Worldometer, в Італії станом на 24 листопада зафіксували 1 431 795 випадків зараження на COVID-19, з них 50 453 летальних.