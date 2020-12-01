В Китае есть фейковый Париж, который почти не отличить от настоящего – фотосравнение
В 2007 году в Китае построили город, который называется Тиандученг. Центром города стала практически точная копия парижской. Далее, вокруг башни построили более тридцати квадратных километров кварталов, в стилистике времен барона Османа и посадили почти французский парк.
Как выяснил Travel24, французский фотограф Франсуа Пруст опубликовал целую серию снимков под названием "Парижский синдром", посвященную "ложному" Парижу.
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Франсуа рассказывал, что смотреть на Эйфелеву башню в Китае – немного сюрреалистично, но ему понравилось, что в городе нет толпы туристов, а там живут обычные люди, которые считают это место своим домом.
Вот снимки, которые сделал фотограф
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