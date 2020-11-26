25 сентября этого года на Мальдивах открылись крупнейшие в мире надводные виллы класса люкс, которые имеют, на выбор, одну или две спальни.

Как выяснил Travel24, об этом сообщает CNN.

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Издание пишет, что виллы с одной спальней размещаются на 6286 квадратных футах, а двухкомнатные – на 9224.

Всего для бронирования доступны 8 вилл. Они имеют стеклянный прозрачный пол, чтобы можно было наблюдать за кораллами и рыбой вблизи, частные ванны на открытом воздухе, деревянные веранды с шезлонгами, бассейны, раздвижные крыши для наблюдения за звездами с кровати и водные горки.



Интерьер виллы / edition.cnn.com

Soneva Fushi находится на частном острове Кунфунадху. Поблизости есть несколько ресторанов (и даже шоколадная комната), детский клуб, теннисные корты, обсерватория, специальный риф для подводного плавания с аквалангом, стеклодувный центр и крупнейший открытый киноэкран в Индийском океане Cinema Paradiso.



Вид с воздуха / edition.cnn.com

Сегодня Мальдивы открыты для туристов из любой страны при условии, что они останутся на одном острове на время своего пребывания.