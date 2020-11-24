В 2017 году самой эстетичной, необычной и красивой формой аутдор-кемпинга стали глемпингы – большие декорированные палатки на помосте с кроватями внутри. 2018-й вызвал бум на баббл-отели.

Что это такое и где их искать, рассказывает Travel24.

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Баббл-отель – это прозрачный шатер, который установлен в необычном месте.

Номера в баббл-отелях это надувные прозрачные купола. Из них открывается обзор во все стороны, однако гости при этом остаются за стенами и их не видно (конечно, не во всех модификациях).



Баббл-отель / city.travel

Пузырьки изготавливаются из прозрачного, эластичного материала, который днем ​​защищает от ультрафиолетового излучения, а вечером – от насекомых и холода. Они поддерживают форму благодаря свежему воздуху, что постоянно подает внутрь специальное устройство. Такую конструкцию можно установить буквально где угодно и посетители смогут беспрепятственно наслаждаться видами и почти полным единением с природой без потери комфорта.

Bubble Lodge Bois Chéri, Маврикий

Этот отель расположен на территории исторической чайной плантации в селе Кап-Малёрё на Маврикии. Из него открываются прекрасные виды на джунгли Буа-Шери. В номерах со всеми удобствами есть интересные дополнения – например, лампы, которые освещают листья ночью, или доступное для установки приложение SkyView для наблюдения за созвездиями прямо с постели. Кроме того, в отеле есть ресторан с доставкой блюд прямо в номер.



Bubble Lodge Bois Chéri / booking.com

Himmelbett, Швейцария

Первое, что привлекает внимание в случае с этим отелем на северо-западе Швейцарии – это вид на местность. Из трех куполов видно Боденское озеро, виноградники и фруктовые сады, а четвертый переносят на новое место каждые два месяца. Гости одного из номеров – Charterhouse Ittingen – могут бесплатно посещать музей в картезианском монастыре в Иттингене, а также художественный музей в Тургау, а те, кто останавливается в пузырьке BBZ Arenenberg, – музей Наполеона. Рядом с третьим номером, Garden Restaurant Gertau – сезонный фермерский ресторан.



Himmelbett / perito-burrito.com

Camp Kátur, Великобритания

Camp Kátur – это глемпинг, но здесь есть и несколько панорамных куполов. Лагерь расположен в лесу на холмах Северного Йоркшира. В куполах есть двуспальные кровати, романтические фонарики и газовые камины, которые обеспечивают уют и тепло в прохладные ночи.



Camp Kátur / businessman.ua

Finn Lough, Северная Ирландия

Это целый баббл-курорт на берегу озера Лох-Эрн в графстве Фермана, Северная Ирландия. В каждом из куполов есть двуспальная кровать с балдахином и классическая мебель, а также телескоп. Во всех номерах есть ванные комнаты и кофемашины, а прозрачные стены создают ощущение единения с нетронутой природой вокруг.



Finn Lough / fostylen.com

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Sun City Camp, Иордания

Купола отеля Sun City Camp в пустыне Вади-Рам были вдохновлены декорациями блокбастера "Марсианин". Каждая из пузырьков площадью около 45 квадратных метров оснащена кондиционером и спальными местами для двух – четырех человек, а также меблированной верандой, на которой можно загорать днем и наблюдать за звездами ночью.



Sun City Camp / tur-hotel.ru

Aurora Bubbles, Nellim Wilderness Hotels, Финляндия

Отель сети Nellim полностью соответствует своему названию: с его куполов отлично видно северное сияние. На севере Финляндии, где расположен отель, его можно наблюдать около 200 ночей в году. Купола в Aurora Bubbles проще, чем в других подобных отелях: они изготовлены из дерева и органического стекла. При этом они оборудованы всеми необходимыми удобствами, а главное – теплыми одеялами, которые помогут согреться.



Aurora Bubbles / nellim.fi

Bubbletent, Австралия

Из номеров австралийского Bubbletent открывается вид на второй по величине каньон в мире – долину Каперти. Отель расположен в Новом Южном Уэльсе, вдали от больших городов. Кроме того, отель находится на ключевой орнитологической территории (Important Bird Area, IBA), которая входит в список 50 лучших областей для наблюдения за птицами в мире. На каждом участке отеля есть места для разведения огня и телескопы, а также флоатинг-кровати, гамаки или качели.



Bubbletent / perito-burrito.com

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Attrap'Rêves, Франция

Баббл-отель расположен в живописном сельском районе неподалеку от Марселя, Франция. Пузырьки с широкими кроватями, из которых открывается вид на звездное небо, проектировал Пьер Стефан Дюма. Каждый из номеров удобно отделен от других, а также оборудован непрозрачной ванной комнатой и телескопом.



Attrap'Rêves / younique.style