Современный мир охватила настоящая селфимания. Куда бы ты ни пошел, везде хочется сделать фото на память. Однако, есть места и достопримечательности, на территории которых фотографировать категорически запрещено.

В каких туристических местах запрещено фотографироваться, рассказывает Travel24.

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Вестминстерское Аббатство, Великобритания

В известной лондонской церкви нельзя делать селфи или любые другие фотографии. Город хочет сохранить священную атмосферу здания. Рядом с храмом фотографироваться никто не запрещает, а вот внутри – нельзя.



Вестминстерское аббатство / uk.advisor.travel

Долина царей, Египет

На самой долине, конечно, можно снимать, однако внутрь помещений с камерами не пускают – их просто забирают при входе.



Долина царей / tripadvisor.ru

Сикстинская капелла, Ватикан

Как сильно бы вам не хотелось сделать селфи внутри жемчужины Ватикана, однако не получится. Запрет на фото здесь вступил в силу с 1980 года, когда Ватикан получил 4 миллиона евро на ремонт картин от Японского телевизионного фонда Nippon в обмен на эксклюзивные права на фото и видео на все произведения искусства Сикстинской капеллы.



Сикстинская капелла / muzei-mira.ua

Гранд-Каньон, США

Фотографировать запрещается на стеклянной смотровой площадке, это может способствовать ее уничтожению. Жаль, именно с нее открываются лучшие виды на это удивительное место.



Смотровая площадка Гранд-Каньон / svitvitrazha.com.ua

Замок Нойшванштайн, Германия

Вы не можете сами пройти на окраине этого грандиозного сооружения – сделать прогулку с фотосессией можно исключительно в сопровождении гида.



Замок Нойванштайн / weatlas.com

Тадж-Махал, Индия

Фотографироваться внутри Тадж-Махала строго запрещено, поскольку он является мавзолеем. А вот на улице можете снимать величественное здание сколько угодно, в том числе и делать селфи на память.



Тадж-Махал / needfortravel.net

Приморский район, Мумбаи

Индийский город славится прекрасными дворцами и видами. Любителям селфи это место кажется идеальным фоном для фото. Однако, неосторожность туристов приводит к несчастным случаям в виде падения в воду, поэтому руководство города приняло решение запретить селфи на Приморской набережной.

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Эйфелева башня, Париж

Днем фотографируйте сколько вам угодно, а вот ночное освещение башни защищены авторским правом – здесь нельзя распространять снимки, сделанные в ночное время, не получив специального разрешения.



Эйфелева башня / ua.112.ua

Конечно, не все туристы соблюдают законы чужой страны, и в сети иногда можно увидеть сделанные исподтишка фото. Однако, этот риск не оправдан, потому что человек может получить штраф, или быть вовсе выселен из страны с запретом на въезд.