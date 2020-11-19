Никаких селфи: в каких туристических местах категорически запрещено делать фото
Современный мир охватила настоящая селфимания. Куда бы ты ни пошел, везде хочется сделать фото на память. Однако, есть места и достопримечательности, на территории которых фотографировать категорически запрещено.
В каких туристических местах запрещено фотографироваться, рассказывает Travel24.
Читайте также: Осторожно, мошенники: в каких странах чаще всего обманывают туристов
Вестминстерское Аббатство, Великобритания
В известной лондонской церкви нельзя делать селфи или любые другие фотографии. Город хочет сохранить священную атмосферу здания. Рядом с храмом фотографироваться никто не запрещает, а вот внутри – нельзя.
Вестминстерское аббатство / uk.advisor.travel
Долина царей, Египет
На самой долине, конечно, можно снимать, однако внутрь помещений с камерами не пускают – их просто забирают при входе.
Долина царей / tripadvisor.ru
Сикстинская капелла, Ватикан
Как сильно бы вам не хотелось сделать селфи внутри жемчужины Ватикана, однако не получится. Запрет на фото здесь вступил в силу с 1980 года, когда Ватикан получил 4 миллиона евро на ремонт картин от Японского телевизионного фонда Nippon в обмен на эксклюзивные права на фото и видео на все произведения искусства Сикстинской капеллы.
Сикстинская капелла / muzei-mira.ua
Гранд-Каньон, США
Фотографировать запрещается на стеклянной смотровой площадке, это может способствовать ее уничтожению. Жаль, именно с нее открываются лучшие виды на это удивительное место.
Смотровая площадка Гранд-Каньон / svitvitrazha.com.ua
Замок Нойшванштайн, Германия
Вы не можете сами пройти на окраине этого грандиозного сооружения – сделать прогулку с фотосессией можно исключительно в сопровождении гида.
Замок Нойванштайн / weatlas.com
Тадж-Махал, Индия
Фотографироваться внутри Тадж-Махала строго запрещено, поскольку он является мавзолеем. А вот на улице можете снимать величественное здание сколько угодно, в том числе и делать селфи на память.
Тадж-Махал / needfortravel.net
Приморский район, Мумбаи
Индийский город славится прекрасными дворцами и видами. Любителям селфи это место кажется идеальным фоном для фото. Однако, неосторожность туристов приводит к несчастным случаям в виде падения в воду, поэтому руководство города приняло решение запретить селфи на Приморской набережной.
Интересно: Как выглядят национальные блюда популярных стран Европы: вкусная подборка
Эйфелева башня, Париж
Днем фотографируйте сколько вам угодно, а вот ночное освещение башни защищены авторским правом – здесь нельзя распространять снимки, сделанные в ночное время, не получив специального разрешения.
Эйфелева башня / ua.112.ua
Конечно, не все туристы соблюдают законы чужой страны, и в сети иногда можно увидеть сделанные исподтишка фото. Однако, этот риск не оправдан, потому что человек может получить штраф, или быть вовсе выселен из страны с запретом на въезд.
Поделиться новостью