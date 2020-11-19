Ніяких селфі: в яких туристичних місцях категорично заборонено робити фото
Сучасний світ охопила справжня селфіманія. Куди б ти не пішов, всюди хочеться зробити фото на згадку. Однак, є місця та пам'ятки, на території яких фотографувати категорично заборонено.
В яких популярних туристичних місцях заборонено фотографуватися, розповідає Travel24.
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Вестмінстерське Абатство, Великобританія
У найвідомішій лондонській церкві не можна робити селфі або будь-які інші фотографії. Місто хоче зберегти священну атмосферу будівлі. Поруч з храмом фотографуватися ніхто не забороняє, а от всередині – не можна.
Вестмінстерське абатство / uk.advisor.travel
Долина царів, Єгипет
На самій долині, звичайно, можна знімати, проте в середину приміщень з камерами не впускають – їх просто забирають при вході.
Долина царів / tripadvisor.ru
Сикстинська капела, Ватикан
Як сильно б вам не хотілося зробити селфі всередині перлини Ватикану, проте не вийде. Заборона на фото тут набрала чинності з 1980 року, коли Ватикан отримав 4 мільйони євро на ремонт картин від Японського телевізійного фонду Nippon в обмін на ексклюзивні права на фото і відео на всі твори мистецтва Сикстинської капели.
Сикстинська капела / muzei-mira.ua
Гранд-Каньйон, США
Фотографувати забороняється на скляному оглядовому майданчику, бо це може сприяти його нищенню. Шкода, саме з нього відкриваються найкращі краєвиди на це дивовижне місце.
Оглядовий майданчик Гранд-Каньйон / svitvitrazha.com.ua
Замок Нойшванштайн, Німеччина
Ви не можете самі пройти околицями цієї грандіозної споруди – зробити прогулянку з фотосесією можна винятково у супроводі гіда.
Замок Нойванштайн / weatlas.com
Тадж-Махал, Індія
Фотографуватися всередині Тадж-Махала суворо заборонено, оскільки він є мавзолеєм. А ось на вулиці можете знімати величну будівлю скільки завгодно, в тому числі й робити селфі на пам'ять.
Тадж-Махал / needfortravel.net
Приморський район, Мумбаї
Індійське місто славиться прекрасними палацами й чудовими краєвидами. Любителям селфі це місце здається ідеальним фоном для фото. Однак, необережність туристів призводить до нещасних випадків у вигляді падіння в воду, тому керівництво міста прийняло рішення заборонити селфі на Приморській набережній.
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Ейфелева вежа, Париж
Вдень фотографуйте скільки вам завгодно, а ось нічне освітлення вежі захищено авторським правом – тут не можна поширювати знімки, зроблені в нічний час, не отримавши спеціального дозволу.
Ейфелева вежа / ua.112.ua
Звичайно, не всі туристи дотримуються законів чужої країни, і в мережі іноді можна побачити зроблені нишком фото. Однак, цей ризик не є виправданим, бо людина може отримати штраф, або бути й зовсім виселеною з країни із забороною на в'їзд.
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