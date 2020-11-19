Сучасний світ охопила справжня селфіманія. Куди б ти не пішов, всюди хочеться зробити фото на згадку. Однак, є місця та пам'ятки, на території яких фотографувати категорично заборонено.

В яких популярних туристичних місцях заборонено фотографуватися, розповідає Travel24.

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Вестмінстерське Абатство, Великобританія

У найвідомішій лондонській церкві не можна робити селфі або будь-які інші фотографії. Місто хоче зберегти священну атмосферу будівлі. Поруч з храмом фотографуватися ніхто не забороняє, а от всередині – не можна.



Вестмінстерське абатство / uk.advisor.travel

Долина царів, Єгипет

На самій долині, звичайно, можна знімати, проте в середину приміщень з камерами не впускають – їх просто забирають при вході.



Долина царів / tripadvisor.ru

Сикстинська капела, Ватикан

Як сильно б вам не хотілося зробити селфі всередині перлини Ватикану, проте не вийде. Заборона на фото тут набрала чинності з 1980 року, коли Ватикан отримав 4 мільйони євро на ремонт картин від Японського телевізійного фонду Nippon в обмін на ексклюзивні права на фото і відео на всі твори мистецтва Сикстинської капели.



Сикстинська капела / muzei-mira.ua

Гранд-Каньйон, США

Фотографувати забороняється на скляному оглядовому майданчику, бо це може сприяти його нищенню. Шкода, саме з нього відкриваються найкращі краєвиди на це дивовижне місце.



Оглядовий майданчик Гранд-Каньйон / svitvitrazha.com.ua

Замок Нойшванштайн, Німеччина

Ви не можете самі пройти околицями цієї грандіозної споруди – зробити прогулянку з фотосесією можна винятково у супроводі гіда.



Замок Нойванштайн / weatlas.com

Тадж-Махал, Індія

Фотографуватися всередині Тадж-Махала суворо заборонено, оскільки він є мавзолеєм. А ось на вулиці можете знімати величну будівлю скільки завгодно, в тому числі й робити селфі на пам'ять.



Тадж-Махал / needfortravel.net

Приморський район, Мумбаї

Індійське місто славиться прекрасними палацами й чудовими краєвидами. Любителям селфі це місце здається ідеальним фоном для фото. Однак, необережність туристів призводить до нещасних випадків у вигляді падіння в воду, тому керівництво міста прийняло рішення заборонити селфі на Приморській набережній.

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Ейфелева вежа, Париж

Вдень фотографуйте скільки вам завгодно, а ось нічне освітлення вежі захищено авторським правом – тут не можна поширювати знімки, зроблені в нічний час, не отримавши спеціального дозволу.



Ейфелева вежа / ua.112.ua

Звичайно, не всі туристи дотримуються законів чужої країни, і в мережі іноді можна побачити зроблені нишком фото. Однак, цей ризик не є виправданим, бо людина може отримати штраф, або бути й зовсім виселеною з країни із забороною на в'їзд.