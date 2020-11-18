Під час подорожі люди менше думають про безпеку цінних речей. Цим і користуються шахраї, у яких напоготові маса прийомів, які допомагають їм зробити гаманці туристів легшими. Є декілька країн, де такі схеми дуже популярні.

В яких країнах світу та з якими видами обману ви можете зіткнутися, розповідає Travel24.

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Чехія

Найпопулярнішим обманом тут – є чеки в магазинах. Оплачуючи на касі в супермаркеті свої покупки, обов'язково перевірте кількість найменувань в чеку і кількість продуктів в кошику, бо касири часто додають до чека додатковий продукт.

Греція

У цих країнах користуються тим, що туристи не знають місцевої мови. Вони можуть легко включати такі послуги, як кондиціонер, столові прилади та інші основні предмети в ваш рахунок. Якщо у вас є підозри щодо суми, зазначеної в рахунку, попросіть їх принести вам меню і порівняти ціни.



Перевіряйте рахунки у ресторанах / new-retail.ru

Італія

Не захоплюйтеся чарівністю привабливих італійських хлопців з трояндами в руках на вулицях Риму. Зазвичай ці чоловіки підходять до дівчат, які їм подобаються, дарують квіти й обіймаються. Поки жертва відчуває себе збентеженою, новий "шанувальник" непомітно перевіряє вміст кишень туриста і знімає з нього прикраси.

Іспанія та Франція

Браслети дружби – популярний трюк усіх шахраїв у цих країнах. Вони підходять до людей і без дозволу надягають на руку жертві браслет дружби. Після цього починають просити оплату. У цій ситуації краще удати, що ви не розумієте, чого вони хочуть від вас, і піти.



Діти, які обманюють туристів, надягаючи браслети на їх руки / shlyahta.com.ua

Балі

Якщо ви раптом випустили з уваги вашу валізу в аеропорту, не дивуйтеся, що дуже скоро до вас підійдуть декілька людей у формі та запропонують свою допомогу з пошуку багажу. Ваші речі будуть дуже швидко знайдені, але за це вам доведеться заплатити кожному з "рятувальників" по 10 євро. Це така шахрайська схема – спершу крадуть, а потім розшукують.

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Будьте обачні!