Во время путешествия люди меньше думают о безопасности ценных вещей. Этим и пользуются мошенники, в которых наготове масса приемов, что помогают им сделать кошельки туристов легче. Есть несколько стран, где такие схемы очень популярны.

В каких странах мира и с какими видами обмана можно столкнуться, рассказывает Travel24.

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Чехия

Самым популярным обманом здесь – есть чеки в магазинах. Оплачивая на кассе в супермаркете свои покупки, обязательно проверьте количество наименований в чеке и количество продуктов в корзине, поскольку кассиры часто добавляют к чеку дополнительный продукт.

Греция

В этих странах пользуются тем, что туристы не знают местного языка. Они могут легко включать такие услуги, как кондиционер, столовые приборы и другие основные предметы в ваш счет. Если у вас есть подозрения относительно суммы, указанной в счете, попросите их принести вам меню и сравните цены.



Проверяйте счета в ресторанах / new-retail.ru

Италия

Не увлекайтесь обаянием привлекательных итальянских парней с розами в руках на улицах Рима. Обычно эти мужчины подходят к девушкам, которые им нравятся, дарят цветы и обнимаются. Пока жертва чувствует себя смущенной, новый "поклонник" незаметно проверяет содержимое карманов туриста и снимает с него украшения.

Испания и Франция

Браслеты дружбы – популярный трюк всех мошенников в этих странах. Они подходят к людям и без разрешения надевают на руку жертве браслет дружбы. После этого начинают просить оплату. В этой ситуации лучше сделать вид, что вы не понимаете, чего они хотят от вас, и уйти.



Дети, которые обманывают туристов, надевая браслеты на их руки / shlyahta.com.ua

Бали

Если вы вдруг упустили из виду ваш чемодан в аэропорту, не удивляйтесь, что очень скоро к вам подойдут несколько человек в форме и предложат свою помощь в поиске багажа. Ваши вещи будут очень быстро найдены, но за это вам придется заплатить каждому из "спасателей" по 10 евро. Это такая мошенническая схема – сначала воруют, а потом ищут.

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Будьте осмотрительны!