В наше время, чтобы путешествовать, необязательно выходить из дома. Существует множество программ, которые рассказывают и показывают удивительные уголки мира. Но мало кто знает, что на самом деле скрывается за камерой оператора и сколько подводных камней имеют такие шоу.

Travel24 попытается раскрыть карты популярных программ о путешествиях.

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Большое количество отвлекающих моментов

Нередко мы видим на экранах такие сцены, когда ведущего кусают опасные животные или насекомые, кто-то из съемочной группы, а иногда и сам ведущий ругаются с местными жителями. В такие минуты зритель максимально сопереживает всему, что происходит по ту сторону экрана. На самом деле, большинство из таких сцен заранее продуманы и прописаны сценаристами. Такие кадры выступают в роли развлекательных и отвлекающих от сути маневров.



Некоторые моменты тревел-шоу – постановочные / http://ivona.bigmir.net/

Правда о последствиях экономии остается за кадром

Кажется, что участники тревел-шоу делятся полезной информацией, как сэкономить и весело провести отпуск. Но даже в Европе не рекомендуется останавливаться в дешевых хостелах, в них можно подцепить множество болезней. А ведущий никогда не покажет, что ему плохо, после отравления уличной едой.

Реальность может быть другой

Красивые пейзажи в программах хорошо обработанные специалистами и подобранные профессиональными операторами. Если раньше журналисты анализировали поездку, показывая всю правду, сейчас главное – яркая картинка, что нужна зрителю.



Реальность часто отличается / adme.ru

Стоимость часто ложная

Процесс съемок небыстрый, иногда он занимает несколько месяцев. В то время, когда передача выходит в свет, многие цены на услуги или проживания несколько меняются. Поэтому перед тем, как отправиться в путешествие – проверяйте цены на официальных сайтах гостиниц или музеев.

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Реклама искажает правду

Чаще всего бюджет, выделяемый для съемок проекта, небольшой, вследствие этого приходится сотрудничать с массой рекламодателей, которые хотят, чтобы рекламы их продукции было как можно больше. Из-за этого может страдать зритель, который поверил в слова ведущих телешоу.