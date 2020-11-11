Путешествуя, каждый хочет привезти с собой не только яркие впечатления, но и интересные туристические сувениры, как память о поездке, а также подарок родным и близким, которые остались дома. Часто сложно сделать выбор, ведь хочется, чтобы это была полезная вещь.

Travel24 составил список лучших сувениров, которые можно привезти из поездки.

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Натуральные специи

Если вы едете на отдых в страны, в которых пищу традиционно готовят с большим количеством местных специй, отличной идеей будет прикупить несколько пакетиков различных местных пряностей. Такой сувенир из отпуска можно оставить себе или подарить кому-то из родственников или друзей. Подарок выйдет и приятным, и необычным. Недостатком такого сувенира будет его недолговечность – все хорошее когда-нибудь заканчивается, и пряности, привезенные из другой страны, не станут исключением.



Натуральные специи / feerie.com.ua

Алкоголь местного производства

Беспроигрышный вариант практически в любом путешествии, ведь прославленные винные регионы практически везде. И не только винные. При этом вино или другие спиртные напитки будет хорошей идеей и в качестве сувенира для себя, и как подарок кому-то из друзей или коллег. В некоторых странах, кроме вина, есть и другие виды традиционного алкоголя, к примеру, из Италии можно привезти ароматный ликер Лимончелло, с Кубы – хороший ром, а с французского Прованса – анисовую настойку пастис.

Сувениры-вкусности

Как отдельный сувенир из путешествия можно привезти разные вкусности – местные продукты длительного хранения. Такие подарки, кстати, хорошие и в дополнение к алкогольной сувенирки. Главное здесь – не выбирать хрупкие и скоропортящиеся, поскольку до конца путешествия они, скорее всего, не доживут. Например, из Франции можно привезти засахаренные фиалки. Из Испании хамон и роскошные терпковатые оливки гигантского размера.



Сувениры-вкусности / vk.com

Традиционная одежда

Во многих странах Востока очень красивые традиционные костюмы, поэтому крутой идеей подарка может стать такой вот местный наряд. Традиционные японские кимоно, тонкие индийские сари, берберские халаты джеллаба или легкие расшитые туники из других восточных стран – такие вещи выглядят очень красиво.

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Посуда и предметы быта

Если вы хотите привезти или кому-то из друзей или себе приятный и, главное, полезный сувенир, то присмотритесь к местной посуде. Оригинальным и полезным подарком могут стать оформлено в традиционном стиле кухонные принадлежности или красивое медное чеканки, посуда из стекла, хрусталя, фарфора. В каждой стране можно найти какие-то интересные вещи, которые не только подойдут на роль приятного сувенира, но и в реальности понадобятся в доме.



Сувенирная посуда / pinterest.com

Выбирайте полезные сувениры!