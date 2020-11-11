Подорожуючи, кожен хоче привезти з собою не лише яскраві враження, а й цікаві туристичні сувеніри, як згадку про поїздку, а також подарунок рідним і близьким, які залишилися вдома. Часто складно зробити вибір, адже хочеться, щоб це була корисна річ.

Travel24 склав список найкращих сувенірів, які можна привезти з поїздки.

Читайте також: Як одягнутися в літак: практичні поради для комфортного перельоту

Натуральні спеції

Якщо ви їдете на відпочинок в країни, в яких їжу традиційно готують з великою кількістю місцевих спецій, відмінною ідеєю буде прикупити кілька пакетиків різних місцевих прянощів. Такий сувенір з відпустки можна залишити собі, або подарувати комусь з родичів чи друзів. Подарунок вийде і приємним, і незвичайним. Недоліком такого сувеніру буде його недовговічність – все хороше колись закінчується, і прянощі, привезені з іншої країни, не стануть винятком.



Натуральні спеції / feerie.com.ua

Алкоголь місцевого виробництва

Безпрограшний варіант практично в будь-якій подорожі, адже прославлені винні регіони є практично скрізь. І не тільки винні. При цьому вино або інші спиртні напої буде хорошою ідеєю і як сувенір для себе, і як подарунок комусь із друзів або колег. У деяких країнах, крім вина, є й інші види традиційного алкоголю, наприклад, з Італії можна привезти ароматний лікер Лімончелло, з Куби – хороший ром, а з французького Провансу – анісову настоянку пастис.

Сувеніри-смаколики

Як окремий сувенір з подорожі можна привезти різну смакоту – місцеві продукти тривалого зберігання. Такі гостинці, до речі, хороші і як доповнення до алкогольної сувенірки. Головне тут – не вибирати крихкі та швидкопсувні, оскільки до кінця подорожі вони, швидше за все, не доживуть. Наприклад, з Франції можна привезти зацукровані фіалки. З Іспанії хамон і розкішні терпкуваті оливки гігантського розміру.



Сувеніри-смаколики / vk.com

Традиційний одяг

У багатьох країнах Сходу дуже красиві традиційні костюми, тому крутою ідеєю подарунка може стати такий ось місцевий наряд. Традиційні японські кімоно, тонкі індійські сарі, берберські халати джеллаба або легкі розшиті туніки з інших східних країн – такі речі виглядають дуже красиво.

Цікаво: Чому варто подорожувати самому: переконливі докази

Посуд і предмети побуту

Якщо ви хочете привезти або комусь із друзів, або собі приємний і, головне, корисний сувенір, то придивіться до місцевого посуду. Оригінальним і корисним подарунком можуть стати оформлене в традиційному стилі кухонне приладдя або красиве мідне карбування, посуд зі скла, кришталю, порцеляни. У кожній країні можна знайти якісь цікаві речі, які не тільки підійдуть на роль приємного сувеніра, але і в реальності знадобляться в будинку.



Сувенірний посуд / pinterest.com

Обирайте корисні сувеніри!