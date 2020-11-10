Подорожі літаком стали невід'ємною частиною нашого життя. Ми літаємо у справах, в гості до родини чи у відпустку. Іноді переліт може тривати кілька годин, тому треба подбати про вибір образів.

Travel24 зібрав для вас практичні поради, які зроблять ваш переліт комфортнішим.

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Вибирайте максимально зручні речі

Ідеальний варіант: джинси, футболка і кардиган. Але при виборі джинсів важливо, щоб вони не були занадто вузькі. Такі джинси не тільки стиснуть рух, але і порушать кровообіг, що може погіршити самопочуття на борту. Якщо ж у вашому гардеробі є лосини, тоді краще надіти їх для перельоту.



Вибирайте зручні речі / pinterest.com

Не вибирайте відвертих і сексуальних образів

Ви ж збираєтеся в літак, а не на червону доріжку. Відкрита сукня або блуза з глибоким декольте будуть виглядати незграбно та й відчувати себе ви будете не дуже зручно.

Одягайтеся багатошарово

Краще зайвий раз перестрахуватися і накинути на футболку кардиган або жакет, навіть якщо за вікном спека. На борту літака дуже часто буває прохолодно – ще одна причина не надягати короткі відкриті речі для перельоту.

Зверніть увагу на колір

Щодо кольору, намагайтеся оминути білосніжні та пастельні кольори. Можливо, ви випадково виллєте на себе каву, чай чи сік, і тоді відтерти пляму в літаку буде дещо складно.



Обирайте темні відтінки одягу / pinterest.com

Зупиніться на натуральних тканинах

Особливо якщо у вас підвищене потовиділення. Натуральні матеріали дадуть можливість шкірі дихати й не створять ефект вакууму. Для цього відмінно підійде трикотаж і бавовна з еластаном.

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Обирайте зручне взуття

Ідеально для подорожі підійдуть легкі кросівки, які не натирають ногу і не будуть надто тісними. Важливо зовсім відмовитися від взуття на високих підборах.