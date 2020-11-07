Валіза – це невід'ємна річ в довгій дорозі. Але, щоб їй можна було довіряти – треба вибирати з розумом. Матеріал, розміри, фурнітура і навіть колір мають значення.

Travel24 розповість вам, як правильно вибрати валізу.

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Матеріал

Пластикові валізи дуже практичні й недорогі. Але якщо виробники заощадили, вибравши дешевий пластик, то вона запросто розколеться при завантаженні або розвантаженні. Ще один "мінус" – такі валізи легко дряпаються, тому доведеться ретельно обмотувати їх плівкою, якщо ви хочете зберегти їх гарний вигляд якомога довше. Зате вагомий плюс пластика – це те, що він не пропускає вологу.



Валіза з пластику / wol.org.ua

Тканинні валізи з нейлону, поліестеру та поліаміду – легкі, просякнуті водовідштовхувальними речовинами. А також відносно м'яка форма дає можливість "втиснути" більше речей. Поверхня такої валізи не буде дряпатися, а якщо забрудниться, її можна почистити.

Внутрішній простір

Маленька валіза, яку ви зможете взяти в ручну поклажу, зазвичай має обсяг 20 – 25 літрів і висоту 45 – 55 сантиметрів.

валіза, яку ви зможете взяти в ручну поклажу, зазвичай має обсяг 20 – 25 літрів і висоту 45 – 55 сантиметрів. Середні валізи вміщають від 25 до 70 літрів, а по висоті доходять до 66 сантиметрів.

валізи вміщають від 25 до 70 літрів, а по висоті доходять до 66 сантиметрів. Великі валізи – понад 70 літрів в об'ємі та 80 сантиметрів у висоту.

Коліщатка

Чотириколісні моделі – підходять тільки для ідеально рівних поверхонь. Тому якщо вам потрібно добиратися до аеропорту, частину шляху тягнути валізу по асфальту, беріть двоколісну. Однак, поставивши свої речі на два колеса, вам доведеться частину ваги брати на себе.



Чотириколісна валіза / epicentrk.ua

Колеса валіз виготовляють з литого силікону, напівсилікону, напівпластмаси й пластмаси. Кращі варіанти – силікон і напівсилікон. Коліщатка не гримлять на ходу. Щодо кріплення коліс, то воно повинне бути металевим.

Ручки

У правильної валізи їх кілька. Ручки з тканини або інших пластичних матеріалів повинні розташовуватися зверху і збоку. Висувна, телескопічна ручка – це, без сумніву, найважливіша деталь для сумки на коліщатках. Бажано, щоб вся конструкція була металевою, а не пластиковою і повністю ховалася всередині валізи в складеному стані.



Ручка у валізі / astair.ru

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Колір

Чим яскравіша валіза, тим швидше ви знайдете її на багажній каруселі, та і ймовірність того, що її випадково забере хтось інший, майже дорівнює нулю. Проте яскраві сумки, як правило, постійно забруднюються. Оптимально, якщо ваша валіза буде неяскравого і при цьому не дуже поширеного відтінку, щоб не шукати її серед сотні схожих на вашу.