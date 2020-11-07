Чемодан – это неотъемлемая вещь в долгой дороге. Но, чтобы ей можно было доверять – надо выбирать с умом. Материал, размеры, фурнитура и даже цвет имеют значения.

Travel24 расскажет вам, как правильно выбрать чемодан.

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Материал

Пластиковые чемоданы очень практичны и недороги. Но если производители сэкономили, выбрав дешевый пластик, то она запросто расколется при загрузке или разгрузке. Еще один "минус" – такие чемоданы легко царапаются, поэтому придется тщательно обматывать их пленкой, если вы хотите сохранить их красивый вид как можно дольше. Зато весомый плюс пластика – это то, что он не пропускает влагу.



Чемодан из пластика / wol.org.ua

Тканевые чемоданы из нейлона, полиэстера и полиамида – легкие, пропитаны водоотталкивающими веществами. А также относительно мягкая форма дает возможность "втиснуть" побольше вещей. Поверхность такого чемодана не будет царапаться, а если испачкается, ее можно почистить.

Внутреннее пространство

Маленький чемодан, который вы сможете взять в ручную кладь, обычно имеет объем 20 – 25 литров и высоту 45 – 55 сантиметров.

чемодан, который вы сможете взять в ручную кладь, обычно имеет объем 20 – 25 литров и высоту 45 – 55 сантиметров. Средние чемоданы вмещают от 25 до 70 литров, а по высоте доходят до 66 сантиметров.

чемоданы вмещают от 25 до 70 литров, а по высоте доходят до 66 сантиметров. Большие чемоданы – более 70 литров в объеме и 80 сантиметров в высоту.

Колесики

Четырехколесные модели – подходят только для идеально ровных поверхностей. Поэтому если вам нужно добираться до аэропорта, часть пути тянуть чемодан по асфальту, берите двухколесную. Однако, поставив свои вещи на два колеса, вам придется часть веса брать на себя.



Четырехколесный чемодан / epicentrk.ua

Колеса чемоданов изготавливают из литого силикона, полусиликона, полупластмасы и пластмассы. Лучшие варианты – силикон и полусиликон. Колесики не гремят на ходу. Насчет крепления колес, то оно должно быть металлическим.

Ручки

В правильном чемодане их несколько. Ручки из ткани или других пластических материалов должны располагаться сверху и сбоку. Выдвижная телескопическая ручка – это, несомненно, самая важная деталь для сумки на колесиках. Желательно, чтобы вся конструкция была металлической, а не пластиковой и полностью скрывалась внутри чемодана в сложенном состоянии.



Ручка в чемодане / astair.ru

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Цвет

Чем ярче чемодан, тем быстрее вы найдете его на багажной карусели. Да и вероятность того, что ее случайно возьмет кто-то другой, почти равна нулю. Однако яркие сумки, как правило, постоянно пачкаются. Оптимально, если ваш чемодан будет неяркого и при этом не очень распространенного оттенка, чтобы не искать ее среди сотни похожих на вашу.