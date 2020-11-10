Путешествия самолетом стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы летаем по делам, в гости к семье или в отпуск. Иногда перелет может длиться несколько часов, поэтому нужно позаботиться о выборе образов.

Travel24 собрал для вас практические советы, которые сделают ваш перелет комфортным.

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Выбирайте максимально удобные вещи

Идеальный вариант: джинсы, футболка и кардиган. Но при выборе джинсов важно, чтобы они не были слишком узкие. Такие джинсы не только стеснят движение, но и нарушат кровообращение, что может ухудшить самочувствие на борту. Если же в вашем гардеробе есть лосины, тогда лучше надеть их для перелета.



Выбирайте удобные вещи / pinterest.com

Не выбирайте откровенных и сексуальных образов

Вы же собираетесь в самолет, а не на красную дорожку. Открытое платье или блузка с глубоким декольте будут выглядеть неуклюже и чувствовать себя вы будете не очень удобно.

Одевайтесь многослойно

Лучше лишний раз перестраховаться и накинуть на футболку кардиган или жакет, даже если за окном жара. На борту самолета очень часто бывает прохладно – еще одна причина не надевать короткие открытые вещи для перелета.

Обратите внимание на цвет

Относительно цвета, старайтесь обойти белые и пастельные цвета. Возможно, вы случайно выльете на себя кофе, чай или сок, и тогда оттереть пятно в самолете будет несколько сложно.



Выбирайте темные оттенки одежды / pinterest.com

Остановитесь на натуральных тканях

Особенно если у вас повышенное подвыделение. Натуральные материалы позволят коже дышать и не создадут эффект вакуума. Для этого отлично подойдет трикотаж и хлопок с эластаном.

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Выбирайте удобную обувь

Идеально для путешествия подойдут легкие кроссовки, которые не натирают ногу и не будут слишком тесными. Важно совсем отказаться от обуви на высоких каблуках.