В наш час, щоб подорожувати, не обов'язково виходити з дому. Існує безліч програм, які розповідають і показують найдивовижніші куточки світу. Але мало хто знає, що насправді ховається за камерою оператора і скільки підводних каменів мають такі шоу.

Travel24 спробує розкрити карти популярних програм про подорожі.

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Велика кількість моментів, що відволікають

Нерідко ми бачимо на екранах такі сцени, коли ведучого кусають небезпечні тварини або комахи, хтось зі знімальної групи, а іноді й сам ведучий лаються з місцевими жителями. У такі хвилини глядач максимально співпереживає всьому, що відбувається по той бік екрану. Насправді ж, більшість з таких сцен заздалегідь продумані та прописані сценаристами. Такі кадри виступають в ролі розважальних і відвертальних від суті маневрів.



Деякі моменти тревел-шоу – постановні / http://ivona.bigmir.net/

Правда про наслідки економії залишається за кадром

Здається, що учасники тревел-шоу діляться корисною інформацією, як заощадити й весело провести відпустку. Але навіть в Європі не рекомендується зупинятися в дешевих хостелах, в них можна підчепити безліч хвороб. А ведучий ніколи не покаже, що йому погано, після отруєння вуличною їжею.

Реальність може бути іншою

Красиві пейзажі в програмах добре оброблені фахівцями та підібрані професійними операторами. Якщо раніше журналісти аналізували поїздку, показуючи всю правду, зараз головне – яскрава картинка, потрібна глядачеві.



Реальність часто відрізняється / adme.ru

Вартість часто неправдива

Процес зйомок нешвидкий, іноді він займає кілька місяців. У той час, коли передача виходить у світ, багато цін на послуги або проживання дещо змінюються. Тому перед тим, як вирушити у подорож – перевіряйте ціни на офіційних сайтах готелів або музеїв.

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Реклама викривлює правду

Найчастіше бюджет, що виділяється для зйомок проєкту, невеликий, внаслідок цього доводиться співпрацювати з масою рекламодавців, які хочуть, щоб реклами їх продукції було якомога більше. Через це може страждати глядач, який повірив в слова ведучих телешоу.