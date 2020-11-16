Темперамент сильно влияет на образ жизни человека, в частности, он определяет и какой досуг приятнее. Соответственно, каждый имеет свои требования к отдыху тоже. Отправляясь в путешествие, учтите свой темперамент, чтобы сделать путешествие незабываемым.

Travel24 расскажет вам, как выбрать отдых по типу темперамента.

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Экстравертам необходим отдых от социума, но активен.

Что лучше для холериков?

Холерики – очень активные люди, эмоционально неустойчивы и импульсивны. Чтобы направить свою энергию в нужное русло, нужно отправляться на горнолыжные курорты, где будет много драйва и позитива. Или же выбирайте просто отдых на природе, с элементами спорта или игр, компания вам не обязательна.



Холерикам следует выбирать активные виды отдыха / bosfor.te.ua

Что лучше для сангвиников?

Сангвиники – подвижные и жизнерадостные, любят узнавать что-то новое. Поэтому прекрасной альтернативой будет поездка в экзотические страны и места. Лучше всего посещать сразу несколько стран, чтобы получить максимум удовольствия. Вам нужна компания и условия для ее сплочения: походы, сплавы, морские путешествия.

Интровертам нужно много пространство и меньше общения с чужими

Что лучше для флегматиков?

Флегматики – уравновешенные и спокойные люди. Поэтому стоит выбрать комфортные условия, где меньше времени уходит на быт, а больше на отдых, возможность быть с собой наедине. Им лучше поискать места, где мало людей, где никто не помешает почитать книгу и насладиться закатом солнца.



Флегматикам стоит выбрать спокойные места, где можно остаться наедине / vklik.org.ua

Что лучше для меланхоликов?

Меланхолики – это творческие люди, но при этом очень склонны к депрессиям и апатии. Поэтому лучше ехать туда, где много пейзажей, то есть, где можно черпать вдохновение. Отдавайте предпочтение местам с подтекстом (историческим, археологическим, геологическим) и в компании друзей.

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Учтите свой темперамент!