С давних времен у наших предков было большое количество примет, связанных с поездками. В условиях современных реалий актуальными из них остались далеко не все. Верить в них или нет – каждый решает самостоятельно. Но не зря они до сих пор существуют.

Travel24 расскажет, что нельзя делать, отправляясь в дальний путь и как себя вести, когда едете из дома.

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Что не стоит делать перед выходом?

Не убирайте

В день поездки никому из родственников, а также непосредственно вам, не следует заметать или мыть пол, или выполнять уборку любого типа в доме.



Не убирайте перед выходом / ukr.media

Не мойте и не стригите волосы

Если сделать это, перед тем как отправиться в дорогу, то вас ожидает неудача. Дело в том, что волосы на постоянной основе рассматривался как носитель энергетической силы. Именно поэтому, для предотвращения потери энергии, стричь волосы или мыть их следует как минимум за сутки до даты путешествия.

Не переступайте порог левой ногой

Иначе нечистая сила обратит внимание, именно так объясняют эту примету. Не надевайте первым левый ботинок. Нельзя переступать через предметы, которые лежат на перекрестке, обходите их стороной. На такие вещи приводят болезни и порчи.

Не зашивайте одежду и не занимайте в долг

Эта примета также обещает неудачу. Отложите деталь гардероба до приезда и наденьте другую. В день выезда нельзя давать в долг деньги и занимать вещи – на личные вещи можно навести порчу.



Не зашивайте одежду перед дорогой / ukr.media

Не возвращайтесь

Особое внимание следует уделить примете о том, что нельзя возвращаться домой перед поездкой, в том случае, если вы уже перешагнули порог дома. Причиной необходимости возвращения возможно какое-то важное дело, без наличия которого поездка просто невозможна, например, паспорт или ключи от автомобиля. Если все же произошла такая ситуация, следует посмотреть в зеркало, и показать своему отражении язык. Считается, что это поможет отвлечь нечистую силу, которая смогла запутать мысли человека.

Что нужно сделать перед дорогой – поверье на удачу

"Присядьте на дорожку"

Наибольшей популярностью и в настоящее время пользуется этот обычай. Считается, что в данном случае путешествие будет легким и пройдет удачно. Сидеть не следует слишком долго.



Присядьте перед выходом из дома / forumdaily.com

Остерегайтесь сглаза и зависти

В старину на вопрос знакомых о месте назначения отвечали, что собираются на "кудикини" горы. В современных реалиях можно ответить: "по делам".

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Подержитесь за угол стола

Обеденный стол, за которым собирается семья, символизирует связь с родным домом. В старину его целовали, чтобы быстрее завершить дела на чужбине и вернуться в родные края.